我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

上海迪士尼又要漲價 6月起門票多付40元人民幣

記者葉文義／即時報導
上海迪士尼度假區今年6月將再度調高門票價格，其中最便宜的「常規日」門票價格將由人民幣435元漲為475元。(取材自新華網)
上海迪士尼度假區今年6月將再度調高門票價格，其中最便宜的「常規日」門票價格將由人民幣435元漲為475元。(取材自新華網)

據上海迪士尼樂園網站消息，自2023年6月23日起，上海迪士尼度假區將再度調漲門票價格，其中最便宜的「常規日」門票價格由人民幣435元漲至475元，涵蓋大部分平日和部分週末，漲幅接近一成，這也是上海迪士尼樂園自2016年成立以來的第四次漲價。

在開園之初，上海迪士尼樂園實行的是兩級定價體系，平日門票人民幣370元、高峰門票499元。現在則有四種門票體系，同時還有尊享卡、早享卡、樂拍通、禮賓服務等多種付費服務。

此次調整後，最貴的「特別高峰日」門票價格則由人民幣769元漲為799元，涵蓋部分中國大陸法定節假日放假和調休期間、樂園特別活動日以及夏季部分日期。

中國主題公園研究院院長林煥傑告訴《中國新聞週刊》，上海迪士尼由於處於上海，其消費水準、經營成本也相對較高。從品牌和項目來說，上海迪士尼自2016年開園，專案內容不斷擴充，投入和管理成本增加，也需要對票價進行調整。此外，林煥傑認為，票價調整還有調節客流的作用。

旅遊諮詢機構合夥人李海強指出，迪士尼門票上漲有多方面因素，一方面是疫情恢復後，旅遊需求過於旺盛，供需關係失衡下，主題公園有提高票價的意願。「全球其他地區的迪士尼主題公園恢復較早，上海迪士尼公園也需要在疫情後積極運營，帶動收入。」

另一方面，價格變動一般都在旺季或新的項目來臨之前。公開消息稱，上海迪士尼建設中的瘋狂動物城樂園將於今年面世，收回新增景點的投資成本是其門票漲價的重要考量因素之一。

迪士尼 樂園 疫情

上一則

日本1月迎150萬外國客 韓居冠 美排第4

延伸閱讀

槓上了？佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享這待遇

槓上了？佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享這待遇
暢遊迪士尼 省時省錢有門道

暢遊迪士尼 省時省錢有門道
訂戶流失減 迪士尼業績達標

訂戶流失減 迪士尼業績達標
迪士尼裁員7000人 影音事業改組 盤後股價勁揚逾5%

迪士尼裁員7000人 影音事業改組 盤後股價勁揚逾5%

熱門新聞

美國蒙大拿州一對夫妻日前開心到希臘旅行，不料在知名的餐廳點了一些餐點就被要求付800歐元（約864美元）。圖為該餐廳另一名消費者點的調酒莫希托調酒（Mojito），稱被收了58美元。（取材自Tripadvisor）

到希臘浪漫遊點2杯Mojito調酒…結帳逾860元 夫妻嚇傻

2023-02-10 03:10
星宇航空台北-洛杉磯航線，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。圖為頭等艙機位。圖／星宇航空提供

星宇航空台北-洛杉磯航線4月26日開航

2023-02-14 17:25
雪梨示意圖。(ingimage_

買到超便宜「澳洲雪梨機票」？紐約男下機卻還在美國

2023-02-08 21:54
泰國政府已批准將對外國旅客收取新費用，預定6月1日生效。（路透）

泰國將對外國旅客每人收9.3美元入境費 6月起生效

2023-02-15 04:03
泰國力拼疫後觀光，預估2024年國際旅客人次可恢復到疫情前水準。圖為泰國清邁機場。(美聯社)

泰國疫後迎大批國際旅客回流 著手擴建4座機場

2023-02-11 11:14
影集「艾蜜莉在巴黎」為巴黎帶來觀光客，但也帶來一些巴黎人不想要的效應。(美聯社)

「艾蜜莉」效應吸觀光 巴黎人嘆刻板印象、商家喊夠了

2023-01-22 15:39

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用