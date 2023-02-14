星宇航空台北-洛杉磯航線4月26日開航

星宇航空台北-洛杉磯航線，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。圖為頭等艙機位。圖／星宇航空提供

星宇航空今宣布，台北-洛杉磯航線 將於4月26日開航，即日起開放訂位，這也是星宇航空在北美的第一個航點，屆時將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期，一周五班，並將於6月份起增班為每日飛航。

星宇航空執行長翟健華表示，北美轉機客市場一直都是星宇航空航網規劃的重大目標，台北及洛杉磯之往返旅客位居美洲之最，而洛杉磯也是全美人口第二大城市，因此列為開闢北美航點首選。星宇航空未來會繼續開闢其他美洲航點。

星宇航空表示，A350為台灣唯一配置頭等艙的機型，為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」服務，完成購票的旅客，將由專屬客服親自致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。

此外，頭等艙旅客還將提供畬室巧克力作為迎賓點心，頭等艙專屬Minibar備有來自北歐的VOSS礦泉水、OREZZA氣泡礦泉水及各式軟性飲品。另也為頭等艙旅客準備了à la carte單點菜單，像是來自台灣魚之鄉的「頂級魚子醬」作為開胃小點。主餐部分，米其林星級主廚林明健的新潮法式料理，還有比臉還大的16盎司美國頂級肋眼牛排及焗烤波士頓龍蝦，也為喜歡輕食的旅客準備蔬食無肉料理等。

此外，豪華經濟艙及經濟艙的餐點也絲毫不馬虎，除了有招牌胡同燒肉套餐，搭配Bar Home所調製的機上特調，豪經艙旅客若想選擇低碳飲食，也可選擇特色蔬食無肉料理，並搭配義大利 TOSTI酒廠所釀的不甜氣泡酒及全球銷售第一的Perrier氣泡水。

星宇航空表示，目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共15個城市，4月26日洛杉磯航線開航後，將可開啟轉機市場。星宇航空機隊並持續按規劃擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及兩架A350，目前A350已投入於亞洲區域航線服務，為4月的洛杉磯航線暖身，機隊數預計於2025年前達到39架。