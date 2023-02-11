泰國疫後迎大批國際旅客回流 著手擴建4座機場

泰國力拼疫後觀光，預估2024年國際旅客人次可恢復到疫情前水準。圖為泰國清邁機場。(美聯社)

泰國 力拼疫後觀光，預估2024年國際旅客人次可恢復到疫情 前水準，未來10年內更將大幅增加，泰國政府著手擴建4座國際機場 ，包括增加航廈、機庫和基礎設施，以迎接更多旅客。

2019年也就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變得嚴重前一年，泰國全年外國旅客將近4000萬人次。2022年疫情逐漸趨緩，全年超過1000萬觀光人次，泰國政府預估今年可以超過2000萬人次。

民族報（The Nation）報導，泰國總理府副發言人戴蘇麗（Traisulee Taisaranakul）指出，根據泰國民航局預估，入境泰國外國旅客人次在2024年可以恢復到疫情前水準。戴蘇麗並引述國際航空運輸協會（IATA）數據指出，至2031年泰國約可達到2億國際旅客人次。

為了迎接更多外國旅客，戴蘇麗表示，泰國政府將擴建4個國際機場，位於曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）將增建一個衛星航廈，預計今年就可以啟用，蘇凡納布機場吞吐量也將從每年4500萬人次增加到6000萬人次。

此外，蘇凡納布機場正在建造第3條跑道，預計2024年完工，屆時每小時可以容納班機將從68架次提升到94架次。

另外一個位於曼谷的廊曼機場（Don Mueang Airport）今年將啟動第3階段擴建計畫，工程從今年開始，預計2029年完工，包括建造第3航廈，並增建跑道、機庫和倉庫。戴蘇麗指出，完工後廊曼機場每年吞吐量將從現在3000萬人次增加到4000萬人次。

第3個機場是位於羅勇府（Rayong）的烏打拋機場（U-Tapao Airport），烏打拋機場原為軍用機場，泰國政府在2015年開放烏打拋機場部分民用，由於烏打拋機場鄰近旅遊勝地巴達雅（Pattaya）和東部經濟走廊（EEC），泰國政府致力擴大烏打拋機場吞吐量。

戴蘇麗指出，擴建烏打拋機場分為4個階段，首階段預計2024年可以完成，屆時每年可以容納1590萬人次旅客，預計2055年4個階段全部完工，屆時烏打拋機場吞吐量將可達到每年6000萬人次。

第4個機場是普吉機場（Phuket Airport），戴蘇麗指出，目前機場管理公司（AOT）正在挑選合作公司，普吉機場擴建計畫包括擴建航廈、機庫和一些基礎設施，目標是每年吞吐量1250萬人次提高到1800萬人次。