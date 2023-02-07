中國出境遊重啟 東南亞航線最熱門 歐美航線持續恢復

中國重啟出境遊，許多航空公司近期宣布復航路線。圖為南航A350-900型客機飛抵深圳寶安國際機場。（中新社）

中國官方自6日重啟出境遊，近期中國國內外航空公司密集宣布2月國際及地區復航路線。據澎湃新聞統計，從航班恢復狀況來看，東南亞 航班最熱門，其中泰國最搶手。而中美、中歐航線 也陸續恢復中。

其中，東南亞航線最受青睞。中國國航宣布復航曼谷、普吉、清邁三條中泰往返航線；海南航空將闢第四條東南亞新航線；春秋航空2月主要增加曼谷航線，已恢復的國際地區航線中，有超六成為東南亞航線；深圳航空宣布逐步恢復河內、吉隆坡、大阪、普吉島等亞洲航線；廈門航空計劃恢復福州-曼谷航線，並增飛多條東南亞熱門目的地航線和洲際航線。

值得注意的是，東航表示，未來一段時間，該航司亞太區域航線恢復速度會明顯高於州際航線。並指出2月新恢復的航線航班主要集中在東南亞和港澳台等目的地。也意味東航的兩岸航線將增加。

另外，備受外界關注的歐美航線也陸續恢復。美國達美航空表示，自3月3日起，取消於南韓首爾技術經停，正式恢復中美直飛航線；美國聯合航空公司也已於1月底恢復上海浦東和舊金山之間每周四次的直飛航班。此前受疫情影響，該航班經停韓國仁川機場。

中歐航線部分，法國航空1月30日宣布，將逐步增加中法航班頻次，預計於7月1日起，每日運營巴黎戴高樂機場飛往北京 、上海和香港的航班。法航還表示，隨著法航繼續重啓航線網絡，其運營水平已接近新冠疫情前；英國航空2日宣布，正式官宣恢復英國往返中國的航班，將從4月23日重啟至上海的航班，從6月3日重啟至北京的航班。