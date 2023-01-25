2023全球十大新興旅遊景點出爐 歡迎踏上新旅程

巴西「聖保羅」是知名的美食天堂，擁有多間米其林餐廳和許多在地街坊小吃。(圖：Booking.com提供)

疫情陰霾終將散去，全球旅遊業準備迎來春天。不少旅人早已蠢蠢欲動，或者飛奔出國，如果想要嘗鮮，不妨參考Booking.com彙整訂房數據整理出的「2023年的十大新興旅遊景點」，在新的一年，踏上全新旅程、感受新的體驗！

1.巴西｜聖保羅

以熱情及傳統森巴舞為人廣知的「巴西」，其實也是知名的美食 天堂，全巴西僅有14間米其林餐廳，其中9間就位於「聖保羅」。來到這兒，千萬別錯過街邊美食：炸到金黃酥脆的炸雞肉餃「coxinha」和濃郁黑豆燉菜「feijoada」。推薦入住擁有永續旅遊標章的時尚飯店「聖保羅波爾圖灣酒店」。

2.蒙特內哥羅｜布德瓦

身為2023年歐洲必遊目的地之一，蒙特內哥羅西部的布德瓦鎮擁有陽光、沙灘和清澈海水。布德瓦位於亞得里亞海沿岸，被稱為布德瓦海濱區（Budva Riviera），蜿蜒35公里美麗金黃色沙灘的海岸線，一張張日光躺椅等著旅客享受悠閒的一天。喜愛冒險的旅客也能在這座城市找到刺激的活動，像「馬穆拉島、藍洞和聖母岩之旅」將帶你探索博卡灣，讓你能在藍洞中游泳和浮潛甚至潛入海底隧道。推薦入住「靈感公寓」，設有可俯瞰市景、山景和海景的陽台，適合想盡情放鬆的旅客。

印度「本地治理市」是一座波西米亞風海濱城市，旅客可參加客製化徒步旅行或騎乘單車漫遊城市。(圖：Booking.com提供)

3.印度｜本地治里市

本地治里市位於印度東南海岸、坐落於孟加拉灣，是一座波西米亞風海濱城市。當地居民和旅客們都很推薦自行車旅行，穿過綠蔭大道探索這座城市，旅客也可參加「客製化私人徒步之旅」，當地導遊會根據旅客的喜好客製化專屬行程，讓遊客按照自己的步調探索這座城市。推薦住宿「Anantha Heritage」，是一座經過精心修復的泰米爾式房屋，位於寺廟和聖池的後方。

4.墨西哥 ｜克雷塔羅

克雷塔羅是墨西哥新崛起的旅遊景點，當地人友善熱情。地處中央高原，高海拔的克雷塔羅四季如春，很短的車程就可抵達世界上最大的巨石之一─伯納爾巨石（Pena de Bernal）。該地是戈達山（Sierra Gorda）的所在地，遍布著美麗森林、沙漠、峽谷，素有墨西哥「綠寶石」之稱。推薦住進藍色牆面的「Morazul Hotel Boutique」，坐落於克雷塔羅充滿歷史文化的市中心，對面正是綠樹成蔭的格雷羅公園。

義大利「波扎諾」是著名的滑雪度假區，並保有許多中世紀城堡和哥德式大教堂。(圖：Booking.com提供)

5.義大利｜波扎諾

波扎諾是義大利最北端的南提洛自治省首府，也是登山客和滑雪愛好者最喜愛的景點。夏天可挑戰登上白雪皚皚的多洛米蒂山脈，冬天可前往著名的滑雪度假區；喜愛歷史的遊客可以參觀許多中世紀城堡和哥德式大教堂，其雄偉的尖頂與這座城市色彩柔和的房屋，形成強烈對比。推薦入住「Castel Hörtenberg」，建於文藝復興時期，後經過整修的城堡，能飽覽多洛米蒂山脈景色。

馬來西亞「亞庇」被茂密的熱帶雨林和沙灘環繞，擁有豐富的自然資源與多元物種。(圖：Booking.com提供)

6.馬來西亞｜亞庇

繁華的沙巴首府亞庇，被當地人稱為「KK」，位於馬來西亞的婆羅洲島，被茂密的熱帶雨林和沙灘環繞的隱藏秘境。亞庇是野生動物的家園，尤其推薦前往夜間河流野生動物園，幸運的話，還能在搭船時觀察牠們在自然環境中的樣貌。沿著娜娜蒙河欣賞京那峇魯山的壯麗景色，或可探見本地長鼻猴；黃昏時分，則可欣賞成千上萬隻螢火蟲照亮傍晚的天空。推薦入住現代化的「艾美度假酒店」，位於市中心，對面是海濱市場，購物或品嘗在地美食都很方便。

希臘「卡蘭巴卡」受雄偉的巨石環繞，是數間歷史悠久的東正教修道院的所在地。(圖：Booking.com提供)

7.希臘｜卡蘭巴卡

希臘小鎮「卡蘭巴卡」，坐落於色薩利山谷，也是數間東正教修道院的所在地。這座聯合國教科文組織世界文化遺產，位於海拔400公尺處，歷史可追溯到13世紀，由僧侶們所建。在翠綠山丘環抱之間，這些修道院看來就像懸在空中，頗具神秘感。旅客也可以參加「梅特歐拉日落之旅」，探索已有千年歷史的巴多瓦隱士洞穴，欣賞修道院中美麗的壁畫，並在山谷中體驗絕美的日落。推薦住宿「杜普尼豪斯酒店」，位於梅特歐拉和市中心間，可欣賞美麗的巨石景觀，更可在陽台上欣賞日落美景。

8.美國｜聖塔菲

聖塔菲的別稱「多元之城」，因其豐富的文化遺產和美洲原住民 部落而得名。從豐富的傳統藝術到土坯磚建築，原住民在這座城市留下了深刻的生活印記。旅客可以透過當代原住民藝術博物館欣賞他們的文化和創作，或者在開放日前往普韋布洛社區參觀體驗。推薦住宿「Bobcat Inn」，是一間波西米亞風的 B&B，兩側是健行路徑，距離市中心僅有一小段車程。

9.捷克共和國｜奧洛穆茨

歐洲最隱密的秘境之一的歷史名城「奧洛穆茨」，位於摩拉維亞的哈納地區，歷史可以追溯到羅馬時代。從精美的建築、宗教遺產到豐富的美食，應有盡有。想在假期中享用奇特的食物，必得到此嘗嘗奧洛穆茨臭起司（tvarůžky）。推薦入住「Long Story Short Hostel & Café」，位於奧洛穆茨中心，是所時尚的青年旅館，位於18世紀的堡壘內，設有時尚咖啡館和露台酒吧。

10.澳洲｜荷伯特

荷伯特是位於澳洲最南端的首都，全年氣候都非常怡人。城市一邊是景色優美的威靈頓山，一邊是德文特河，愛冒險的遊客可以在這裡體驗划獨木舟、繩索垂降、衝浪。若想從高空鳥瞰這座城市，可在合格教練的指導下參加「飛行學習體驗」。推薦住宿「Maylands Lodge」，位於古蹟建築內的都市豪華飯店，融合現代和歷史風格，讓住客沉浸在當地的創意氛圍中。