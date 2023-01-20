中國試點恢復團客出國旅遊 20國名單不包括美日韓

中國將恢復旅行社的團隊出國旅遊業務，圖為為過去在台旅遊的中客團。（聯合報系資料照片）

隨著邊境管制放寬，出入境簽證業務陸續恢復審批，中國文化和旅遊部20日宣布，將於2月6日起，恢復旅行社經營中國團客出境旅遊業務，並公布20個首批試點國家，包括泰國 、印尼、新加坡 、南非、瑞士、俄羅斯、古巴 等，但不包括先前在中國旅遊平台上，遊客最關注的前兩名海外目的地日本、南韓，以及近年雙邊關係複雜的美國。

據中國文旅部20日發布，「關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務」的通知，指出自今年2月6日起，試點恢復中國全國旅行社及線上旅遊企業，經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

公告說，即日起，業者可展開相關產品發布、宣傳推廣等準備工作。

據公告，首批20個國家名單為：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

公告也提出四點要求：要強化業者的責任擔當、做好疫情防控、規範經營活動，以及有關方面加強監督執法等要求。

去年12月底，中國宣布將對新冠實施傳染病乙類乙管，有序恢復出境旅遊後。據中國同程旅行平台數據，遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、韓國、泰國。 另，中國旅遊研究院發布的報告顯示，2020年至2022年，中國出境旅遊人數累計減少4億人次，出境遊受損嚴重。