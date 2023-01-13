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終於可出國 中國民眾春節旅遊首選「這個島國」非美韓

記者林則宏／即時報導
泰國副總理兼衞生部長阿努廷（前中）9日親自前往機場，歡迎中國出境旅遊解封後首批到來的中國旅客。（新華社）
泰國副總理兼衞生部長阿努廷（前中）9日親自前往機場，歡迎中國出境旅遊解封後首批到來的中國旅客。（新華社）

因新冠疫情國門關閉近三年後，本月8日起，中國民眾終於能以「旅遊」名義申辦普通護照。環球時報邀請中國網友票選春節最想去的十大海外旅遊目的地，第一名竟然是馬爾地夫，南韓、美國則都不在名單之列。

中國網友票選春節最想去的十大海外旅遊目的地依序為：馬爾地夫、日本、泰國、法國、新加坡澳洲、瑞士、紐西蘭、德國、英國。

中國社科院旅遊研究中心秘書長金準表示，從中可以看出中國民眾首波出國遊的特點是，度假型目的地最具優勢，反映出中國遊客嚮往放鬆身心的目的地。他預期，第一波出國遊從傳統格局開始，之後將會拉開疫後世界旅遊格局大變局的序幕。

世界旅遊城市聯合會常務副秘書長李寶春指出，榜單上的國家均為老牌旅遊目的地。但榜單仍反映出，對中國遊客實施友好政策，會成為中國遊客今年第1季選擇出遊的重要考量因素。反之，一些對中國遊客實施限制的國家將逐漸失去中國市場，例如南韓。

馬蜂蝸旅遊研究院高級研究員王曉雪則分析，從榜單可以看出，中國遊客的消費水平提升明顯，馬爾地夫登上榜首就印證了這一趨勢。

環球時報預期，疫後中國遊客的出國遊地圖將發生巨變，這是因為今年第1季中國出國遊會從中高收入人群開始復甦，近程的生態型、療愈型目的地將率先迎來中國遊客。此後，中國遊客的出國地圖將開始分化。

中國社科院旅遊研究中心秘書長金準建議，海外目的地應更加關注中國遊客消費特徵的幾項重大變化：

一、更高的數位化工具滲透率，包括在旅遊信息來源上依賴數位化渠道，在旅遊社交上依托數位化社交方式，在旅遊支付上傾向於數位化支付方式，在旅遊結果上注重短影音和圖片的及時記錄傳播等；

二、在出遊群體上，要特別關注家庭型客群、高端市場和Z世代的新需求；

三，在旅遊消費上，中國消費者更重視餐飲、購物、娛樂的消費品質，更關注目的地的安全和衛生狀況。

不過，眾信旅遊集團董事張磊認為，今年春節中國民眾出國遊仍會以探親訪友為主，市場恢復還要通過國內遊市場回暖來持續拉動。李寶春和金準則進一步分析，除春節外，中國出國遊市場恢復的重要階段性時間點還包括今年的「五一」、暑期和「十一」。

曼谷素萬那普機場9日為中國遊客舉行歡迎儀式。（新華社）
曼谷素萬那普機場9日為中國遊客舉行歡迎儀式。（新華社）

南韓 新加坡 澳洲

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