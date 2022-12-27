波音空巴訂單滿手卻交機延誤…飛機不夠 機票價格難降

航空業者陷入飛機短缺的困境，意味著機票價格將在可預見的未來維持在高檔。（歐新社）

在旅遊持續復甦、中國進一步鬆綁防疫措施之際，航空業者卻陷入飛機短缺的困境，意味著在可預見的未來，機票價格都將維持在高檔。

彭博資訊報導，聯合航空和印度航空等各家航空公司已下單或計畫採購飛機，促使飛機製造商波音和空中巴士誇耀取得大單的成果，但波音和空巴卻都正遭遇供應鏈 限制，意味這些飛機可能要在幾年後才能交付。

Jefferies估計，目前飛機的積壓訂單為12720架。波音和空巴最受歡迎的單走道客機訂單，已排到至少2029年；這兩公司已大致壟斷噴射客機的供應。

這一切都意味著，過去幾個月被抱怨的昂貴機票價格，將維持在高檔，而且還可能會繼續上漲。

此外，隨著民眾報復性出遊，促使航空業者尋求汰換老舊的飛機，這又推升需求。然而，在供給面，供應鏈卻又遭遇挑戰，從必要的零組件到勞力都供不應求。

空巴12月初就以供應鏈問題為由，取消今年700架的交機目標。該公司也已警告，能源成本躍增，對規模較小、能源密集的生產商影響尤大，例如鑄造和冶煉業者。

Air Lease創辦人烏德瓦哈茲（Steve Udvar-Hazy）指出，過去兩年交付給該公司的每一架噴射客機，都出現延誤情況，「我們都沒準時收到飛機，無論是737 Max、787，還是A330、A350，最糟糕的是A321neo，相較於合約載明的交機月份，我們之前實際收到飛機的時間延誤了長達六、七個月。這是供應鏈、接單太快和勞工短缺等因素的綜合後果。生產工人沒辦法居家上班，因此這是個真切的問題。」

在新冠疫情 爆發後，各國相繼封鎖邊境 ，導致跨國旅遊銳減。航空業者因為不確定需求何時恢復，把上萬架飛機暫時停放在沙漠，也造成飛機短缺。上百架飛機都還沒回到機隊，一部分原因是久未使用、需要重大維修，同時航空業者也打算淘汰部分飛機。