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不一樣的異國跨年 五大另類國外跨年提案供選擇

記者楊文琪／台北26日電
印度「果亞」的「Amrapali-House of Grace」被美麗的熱帶花園以及寧靜的湖泊環繞，氛圍寧靜。（圖：Booking.com提供）
印度「果亞」的「Amrapali-House of Grace」被美麗的熱帶花園以及寧靜的湖泊環繞，氛圍寧靜。（圖：Booking.com提供）

想出國體驗不一樣的跨年夜嗎？Booking.com精選「五大另類國外跨年提案」，提供想出國慶祝跨年的旅人靈感。從印度海灘的音樂派對、智利海濱小城的煙火秀，到巴哈馬喧鬧的街頭遊行，旅人不妨投入充滿異國風情的跨年活動，為過去的一年畫下美好句點。

提案NO.1印度果亞｜在海灘派對度過趴踢時光

「果亞」位於印度西南方，因迷人的海灘、豐富的夜生活而成為熱門的度假勝地，旅人可以到阿拉伯海沿岸的摩爾吉姆（Morjim）和阿藍波（Arambol）參加跨年海灘派對，在棕櫚樹環繞的沙灘上和夜店裡盡情跳舞狂歡。當地人更推薦旅人到果亞北部的巴加海灘歡度新年，在營火、燒烤和不停歇的音樂中度過趴踢時光。造訪「果亞」的旅人可訂購Booking.com的「果亞之旅」，參觀大教堂和香料種植園等熱門景點，還可乘船沿著曼杜比河（Mandovi River）遊覽，在船上欣賞傳統的果亞舞蹈表演，留下最難忘的跨年回憶。

義大利「威尼斯」「Palazzina Veneziana」位於威尼斯市中心，距離...
義大利「威尼斯」「Palazzina Veneziana」位於威尼斯市中心，距離聖馬可廣場僅幾步之遙，讓旅人可以輕鬆前往參加跨年活動。（圖：Booking.com提供）

提案NO.2 義大利威尼斯｜在聖馬可廣場欣賞浪漫音樂會

想來點不一樣的浪漫假期嗎？到水上城市「威尼斯」度過跨年夜吧。在年末造訪「威尼斯」的旅人們，推薦在跨年夜前往著名的聖馬可廣場，除了能欣賞盛大的音樂會之外，更能觀賞絢爛的舞蹈表演和煙火秀。此外，當地有著歷史悠久的跨年接吻活動，在午夜鐘聲響起時，眾人可向身邊的人獻上浪漫之吻，想度過難忘浪漫時光的旅人千萬別錯過。

智利「瓦爾帕萊索」被譽為該國的文化之都，是一座被群山環繞的港口城市。（圖：Boo...
智利「瓦爾帕萊索」被譽為該國的文化之都，是一座被群山環繞的港口城市。（圖：Booking.com提供）

提案NO.3 智利瓦爾帕萊索｜在繽紛海濱小城欣賞精采煙火秀

智利「瓦爾帕萊索」被譽為該國的文化之都，是一座被群山環繞的港口城市。城市內有著迷宮般的蜿蜒小巷和色彩繽紛的房屋，旅人不妨漫步其中，欣賞在地藝術家充滿生命力的街頭塗鴉和壁畫。「瓦爾帕萊索」也是知名的跨年勝地，每年全世界有超過100萬人來此欣賞壯觀的煙火表演。在藝術以及煙火之外，「瓦爾帕萊索」的在地美食也受到眾多旅人喜愛，想盡情享受智利特色料理的旅人不妨參加「瓦爾帕萊索饕客之旅」，可以深入了解當地的美食歷史。

西班牙「馬德里」的飯店「 Palacio de los Duques Gran ...
西班牙「馬德里」的飯店「 Palacio de los Duques Gran Meliá」前身為19世紀的宮殿，風格華麗典雅。（圖：Booking.com提供）

提案NO.4 西班牙馬德里｜跨年吃葡萄求好運

如果旅人喜愛充滿活力的跨年活動，西班牙首都「馬德里」是歡慶跨年的必訪之地。「馬德里」以美味料理、豐富夜生活以及藝術博物館而聞名，在跨年造訪「馬德里」的旅人不妨參加當地獨特的吃葡萄傳統活動，在午夜鐘聲開始響起時，在手上拿著 12 顆葡萄，每一聲鐘聲吃下一顆葡萄，代表明年的每個月都有好運。根據當地旅人推薦，跨年前一天也可到太陽門廣場參加跨年預熱活動，在午夜鐘聲響起時吃下12個糖果，喜愛甜食的旅人不妨試試。在跨年活動之外，也推薦參加「佛朗明哥現場表演」，在當地傳統的唯美音樂中恣意舞動。

提案NO.5 巴哈馬弗里波特｜參加賈卡努遊行盡情狂歡

跨年假期來到加勒比海島國巴哈馬的「弗里波特」，不但可以享受陽光、沙灘和海，也可以親身體驗獨特的巴哈馬慶祝活動－賈卡努（Junkanoo）狂歡節。在這場盛大的狂歡節中，巴哈馬16個島嶼的人們會在12月31日走上街頭遊行，打擊節拍，穿著鮮豔的服裝開心舞動。旅人可以在聽露天音樂表演同時，與當地人交流，更在遊行的壯觀場面中一同歡慶巴哈馬美好的藝術和文化。

遊行 印度 波特

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