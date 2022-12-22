冬季「炸彈氣旋」來襲 恐擾亂聖誕旅遊旺季

冬季風暴將從22日到24日席捲美國多數地區，可能擾亂聖誕出遊旺季。（美聯社）

氣象專家預測，目前強力的冬季風暴 可能演變為「炸彈氣旋」（bomb cyclone），從22日到24日席捲美國多數地區，從中西部大平原一直到東岸，之後將有大量北極圈空氣侵襲，今年的聖誕節周末可能為數十年來最冷，可能擾亂聖誕旅遊熱潮。

美聯社與MartketWatch報導，嚴寒天候20日上午就開始侵襲西北太平洋西北地區（Pacific Northwest），預料將往北移向落磯山地區，讓大平原地區籠罩在急凍的氣溫下，中西部也將降下大雪，到23日時，來襲的北極鋒面最南可達佛州 。

最西北部地區的風寒效應可能造成攝氏零下57度的低溫，足以使暴露在外的肌膚在幾分鐘內凍傷。根據國家氣象局，愛達荷、蒙大拿及懷俄明州 的雪量可能最大，中部地區也可能遭遇刺骨寒風。

全美當局都在擔心惡劣天候可能停電，呼籲民眾採取預防措施保護年長者、街友以及牲畜，可能的話應延後外出。美國國家氣象局主要預測人員歐洛維克指出，美國大量地區都已發布風寒（wind chill）警告或正在密切關注情勢，約1.9億人都已收到程度不等的冬季天候建議。

氣象預測中心資深預測人員羅斯說，美國超過三分之二地區都會受到影響，隨著這波風暴東移，威力將會增強，達到「炸彈氣旋」的標準。氣象預測專家的氣候學家懷斯預估，從蒙大拿州到東岸的美國三分之二地區氣溫都會急速下降。

冬季風暴可能大幅干擾聖誕旅遊旺季。美國運輸安全管理局（TSA）預測，22~30日將是美國機場 最繁忙的時期，外出人潮可能接近新冠疫情爆發前水準。美國汽車協會（AAA）則預估，從12月23日到明年1月2日將有近1.13億人外出50英哩以上，比去年增加4%。

多數人都計畫開車出遊，約6%要搭飛機，如今這些人可能都須緊急調整行程。

航班追蹤網站的數據顯示，FlightAware冬季風暴已在20日導致西雅圖至少192架航班取消，NBC則報導，強風也可能影響鐵路運輸。

航空業者已允許旅客選擇新航班，以避開惡劣天候。針對可能受影響航班的旅客，達美航空、美國航空、聯合航空及西南航空都已不在機場收取特定的航班更改費用。