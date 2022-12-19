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疫情後…亞洲國家最不想出門旅行 14%的美國人也興趣缺缺

編譯季晶晶／綜合外電
調查顯示日本有35%的受訪者再也不想去旅行，比率為全球最高。（美聯社）
調查顯示日本有35%的受訪者再也不想去旅行，比率為全球最高。（美聯社）

儘管各國重開邊境、疫後被壓抑的旅遊需求爆發，但財經網站CNBC報導，各國意願高低大不相同，全球決策情報業者Morning Consult訪調15個國家16000名成年人發現，亞洲國家民眾「再也不想去旅行」的比率最高。

南韓有15%、中國有14%的受訪者表達再也不去旅行，北美地區相距不遠，14%的美國人和11%的墨西哥人也這樣說。但比率都不及日本人，35%的日本受訪者說沒打算再出門旅行。

這份在8月公布的「旅行和旅館狀況」（The State of Travel & Hospitality）報告，詢問的是「任何休閒旅遊」計畫，沒有區分國內外。

Morning Consult分析師Lindsey Roeschke說，受訪者今年在4月和7月兩度受訪，其他日本受訪者出門旅行的意願升高，包括未來3個月會旅行的人增加7個百分點，未來12個月會旅行的增加4個百分點，但兩次訪調「不再去旅行的人數，日本都沒變」。

就算有意願的比率增加，日本在北亞地區仍然落後，僅45%的日本人說未來一年想去旅行，遠低於中國的65%和南韓的66%。

相較下，77%的德國說他們計畫未來12個月會出門旅行。

研究旅客行為的東京大學教授Hideki Furuya說，有個原因是日本文化「偏向規避風險」。他補充表示，如果染疫風險高，同儕壓力也會讓旅行者不離家太遠。

食品旅遊公司Thibimori董事總經理Tetsuya Hsnada說，他相信財務是更大的原因：「可以說是疫情降低了想出國的日本人數，但我認為日圓疲弱的影響更大。」

受訪者表達再也不想去旅行的比率，日本最高，然後依次是南韓、中國大陸、美國和墨西哥...
受訪者表達再也不想去旅行的比率，日本最高，然後依次是南韓、中國大陸、美國和墨西哥。（截圖自Morning Consult）

日本 南韓 邊境

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