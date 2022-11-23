感恩節出遊人數估創新高 美機場客流量較高峰期增25%

美國運輸安全局估計，感恩節假期出行的旅客將有可能超過疫情前的最高水平。（記者王子涵／攝影）

根據美國運輸安全局估計，感恩節假期出行的旅客將有可能超過疫情前的最高水平，創下歷史最高記錄。全美各主要城市機場 的客流量已較高峰期增加25%，並預計在感恩節前後達到高峰。22日全天舊金山 國際機場萬人攢動，有不少華人也趁著假期外出度假。

居住在聖馬刁的張先生一家準備搭乘傍晚的航班前往加拿大滑雪度假。在矽谷科技公司工作的他，兩個月前被原公司解僱，經過調整，他在兩周前找到新的公司，並準備利用節假日好好放鬆心態，陪伴家人。

「過去兩個月的每一天精神都很緊繃，也很少出門，每天只有一件事就是找工作，」張先生說，「下個工作在明年入職，所以感恩節帶著家人出去旅遊，去新的地方放鬆一下心情。」

根據張先生的說法，一些受影響的員工無論是否找到新的工作，也都會在年底選擇出遊。不少人都認為，現在的工作機會並不多，很多工作也凍結招聘，與其待在家中，還不如出來換個思路。

在過去的周末，灣區的三大機場客流量都迎來了高峰。根據美國運輸安全局統計數據，聖荷西 國際機場在周日檢查了1萬9407名乘客，周一則有1萬6875名乘客，相比於2019年同期，分別增加27.2%和13.1%的客流量。

「我們預計今年感恩節假期將比過去任何一年都更加繁忙，但只要旅客做好準備，通過聖荷西機場應該會是順利的。」聖荷西機場發言人表示。

屋崙國際機場的官員表示，機場在周日檢查了18500名乘客，比三年前同一天多出約7.4%，周一旅行的乘客減少約1000人，比同期減少約12.7%。