開飛機1名機師就夠？新規則最快2027年上路 機師憂飛安

航空公司和監管機構正推動民航機駕駛艙只要有一名機師就行，毋須兩人。示意圖。(路透)

航空公司和監管機構正推動更改規則，民航客機駕駛艙只要有一名機師就行，而非兩名，這可以降低成本並緩解機組人員短缺帶來的壓力。但這可能讓很多人擔心飛安問題。

彭博資訊報導，德國、英國、紐西蘭在內的40多國已要求制定航空標準的國際民用航空組織（ICAO），協助讓只要一名機師就可以單獨駕駛客機的規畫成真。歐盟 航空安全局（EASA）也與飛機製造商合作，以確定單人駕駛的操控方式，並預備制定監管規則，此類服務可能2027年起上路。

但機師對該計畫的接受度不高。乘客可能也有疑慮。

澳洲 航空公司的空巴SE A330機長兼澳洲和國際飛行員協會主席Tony Lucas擔心，在其他人能到達駕駛艙提供幫助之前，緊急狀況可能讓單獨的機師不堪重負。他說：「推動此事的人不是每天開噴射機的人。當事情出錯時，進展可能很快。」

2009年6月1日由里約熱內盧飛巴黎的法航447班機就是這種狀況：當飛機在大西洋上空10,670公尺巡航，機長在機艙內休息，駕駛艙內兩名副機師接收到不正確的速度讀數，有可能是飛機外面的速度偵測器結凍了的關係。機長90秒後到達駕駛艙，飛機已處於氣動失速狀態，不到三分鐘就墜海，機上228人全部罹難。

盧卡斯也擔心，如果機師愈來愈常獨力工作，資淺人員會失去接受指導的機會。

這種變化會帶來許多挑戰，目前還不清楚如果一名獨力飛行的機師倒下，或者出現不正常飛行時該怎麼辦。自動化、科技、來自地面的遠距協助，將必須將以某種方式補位取代第二名機師。

根據歐盟向ICAO提出的要求，單一機師操作的條件之一是，安全性至少等同兩人操控。

第一步是在飛機巡航時允許單人駕駛，這段時間通常不像起飛和著陸時那麼忙。另一名機師可在機艙內休息，而非留在駕駛艙內協助。

透過交替休息，兩個人的機組人員可在沒有額外飛行員協助，以及不花額外費用的情況下，飛更長的航線。

最終，飛行可完全自動化，只需駕駛艙內機師最低限度的監督即可。根據EASA，系統可以檢測 機師是否因為任何原因喪失駕駛能力，然後自行將飛機降落在預選機場。但這要到2030年之後才可能實現。

但心理障礙有可能比技術障礙更難克服，專注於乘客體驗的紐約航空協會Apex執行長Joe Leader說，「商業航空公司的乘客完全期望，也值得駕駛艙內配備兩名機師」。