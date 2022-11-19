日圓狂貶也沒用…機票住宿價格狂漲 台灣哈日族被嚇跑

雖然許多台灣民眾愛去日本旅行，但高漲的機票和飯店價格卻讓許多台灣哈日族望之卻步。 （歐新社）

日本 一直是許多台灣民眾最愛去的觀光 地，但狂漲的機票和飯店價格卻已讓不少哈日族卻步，改往紐澳或歐美等地區旅行。

日經新聞報導，台灣上個月進行了疫情 來首次的放寬旅遊限制，明年1月的農曆新年旅遊旺季在即，許多度假者都正引頸期盼要出國旅行。不過，高漲的成本卻讓日本被排除在許多台灣觀光客的選擇之外，改訂前往其他地方的班機。

一名光臨新北市某旅行社的39歲婦人表示，她計劃明年農曆新年帶16名親戚到澳洲去看無尾熊；雖然日本也是候選目的地之一，但她們買不到機票。

2019年造訪日本的台灣旅客約有500萬人，相當於全台近五分之一人口。相較於疫情前，新台幣兌日圓匯率現在是升值，這為台灣觀光客創造了有利的赴日消費環境。但台日之間班機增加的速度卻一直相當緩慢，導致機票價格居高不下。

航空公司需先確保有飛機和機組員可飛，才會加開班機，有些旅客則也擔心日本可能會爆發第八波疫情。日本觀光業要恢復到疫情水準可能還需要更多時間。

報導指出，一家台北旅行社的代表表示：「飛往日本的班機在疫情期間已大幅減少，日本政府最近提供給國旅的補助措施，也讓我們很難預約飯店房間。」

機票和飯店的高價格已基本上消除了日本的匯率優勢。現在到歐洲旅行似乎對台灣旅客來說價格反而更合理。

一趟北海道五日遊的旅行團10月上旬時要價約新台幣7萬元（2248.9美元），價位和一趟歐洲10日遊相同。

近來在台灣，以歷史和大自然為主的歐洲旅行團（目的地包括捷克、奧地利和義大利等國家），比日本團還受歡迎。

旅行社代表說：「歐洲團的價格只比疫情前貴10%至20%，因而變成更有吸引力、更划算的選擇。」