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舊金山機場準點率80% 候機能練瑜珈 全美評比服務第1名

編譯孫梁／綜合17日電
在華爾街日報對最繁忙機場的排名中，舊金山國際機場因為航班可靠和服務設施一流而名列第一。圖為該機場旅客排隊辦報到手續。(Getty Images)
在華爾街日報對最繁忙機場的排名中，舊金山國際機場因為航班可靠和服務設施一流而名列第一。圖為該機場旅客排隊辦報到手續。(Getty Images)

在「華爾街日報」對2019年以來最繁忙機場的排名中，舊金山國際機場因為航班可靠和服務設施一流而名列前茅，亞特蘭大和明尼阿波利斯機場分列二、三位。

航空旅行2021年開始從新冠疫情中恢復以來，舊金山機場的準點率始終保持在80%以上，比疫情前高出10%。

旅客在舊金山機場候機時可以練瑜珈、看藝術展和在餐館用餐，偶爾還能碰到音樂表演，無接觸式飲水站供應冷熱水，很快還會提供免費蘇打水。

由於舊金山機場嚴格限制廣播告示，包括失物招領和登機口變更在內，因此機場內十分安靜，並有許多告示提醒聽音樂的旅客戴上耳機。

華爾街日報對全國50個大機場的評比使用了19個要素，包括準點率、等候安檢時間、旅客滿意度和機票價格等，航班可靠對顧客最重要，因此所占權重最大。評比的50座機場分為兩類，前20座為大型機場，後30座是中型機場。

距舊金山機場100哩的沙加緬度國際機場在中型機場中高居榜首，聖地牙哥和聖荷西機場分列二、三位，在全國中型機場中形成加州的三足鼎立之勢。曾在舊金山機場工作過的辛蒂·尼可(Cindy Nichol)認為，沙加緬度機場名列中型機場第一，是因為機場的天氣好、跑道空間大和旅客服務周到，機場的園藝人員也能為旅客提供引導服務。

大型和中型機場表現最差的分別是新澤西州紐瓦克機場和紐約市拉瓜地亞機場，兩座機場都存在晚點嚴重等問題，也都制定了改造計畫。

49歲的商用房地產商史瓦林(Sean Swalin)疫情期間從東岸搬到西岸，他每周旅行一次，表示在舊金山機場僅遇到一次時間較短的晚點，和一次因機師流鼻血而航班取消。他說，舊金山機場有多個安檢站，消除了旅客大增時的安檢瓶頸，所以安檢速度很快。

紐瓦克機場 舊金山 疫情

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