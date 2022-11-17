舊金山機場準點率80% 候機能練瑜珈 全美評比服務第1名

在華爾街日報對最繁忙機場的排名中，舊金山國際機場因為航班可靠和服務設施一流而名列第一。圖為該機場旅客排隊辦報到手續。(Getty Images)

在「華爾街日報」對2019年以來最繁忙機場的排名中，舊金山 國際機場因為航班可靠和服務設施一流而名列前茅，亞特蘭大和明尼阿波利斯機場分列二、三位。

航空旅行2021年開始從新冠疫情 中恢復以來，舊金山機場的準點率始終保持在80%以上，比疫情前高出10%。

旅客在舊金山機場候機時可以練瑜珈、看藝術展和在餐館用餐，偶爾還能碰到音樂表演，無接觸式飲水站供應冷熱水，很快還會提供免費蘇打水。

由於舊金山機場嚴格限制廣播告示，包括失物招領和登機口變更在內，因此機場內十分安靜，並有許多告示提醒聽音樂的旅客戴上耳機。

華爾街日報對全國50個大機場的評比使用了19個要素，包括準點率、等候安檢時間、旅客滿意度和機票價格等，航班可靠對顧客最重要，因此所占權重最大。評比的50座機場分為兩類，前20座為大型機場，後30座是中型機場。

距舊金山機場100哩的沙加緬度國際機場在中型機場中高居榜首，聖地牙哥和聖荷西機場分列二、三位，在全國中型機場中形成加州的三足鼎立之勢。曾在舊金山機場工作過的辛蒂·尼可(Cindy Nichol)認為，沙加緬度機場名列中型機場第一，是因為機場的天氣好、跑道空間大和旅客服務周到，機場的園藝人員也能為旅客提供引導服務。

大型和中型機場表現最差的分別是新澤西州紐瓦克機場 和紐約市拉瓜地亞機場，兩座機場都存在晚點嚴重等問題，也都制定了改造計畫。

49歲的商用房地產商史瓦林(Sean Swalin)疫情期間從東岸搬到西岸，他每周旅行一次，表示在舊金山機場僅遇到一次時間較短的晚點，和一次因機師流鼻血而航班取消。他說，舊金山機場有多個安檢站，消除了旅客大增時的安檢瓶頸，所以安檢速度很快。