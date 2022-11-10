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6歲兒機位被坐走「獨飛嚇哭」 航空公司否認重複劃位

聯合新聞網／ 即時報導
英國一名媽媽為兒子訂了機票，準備全家一起飛回英國，不過登機時卻發現兒子的位子已經被坐走。(Photo by Suhyeon Choi on Unsplash)
英國一名媽媽為兒子訂了機票，準備全家一起飛回英國，不過登機時卻發現兒子的位子已經被坐走。(Photo by Suhyeon Choi on Unsplash)

英國一名媽媽為兒子訂了機票，準備全家一起飛回英國，不過登機時卻發現兒子的位子已經被坐走了。女子向航空公司反應，認為是航空公司重複劃位，但航空公司卻只表示是因技術障礙才出現這樣的錯誤，還要求男童坐到其他座位。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名媽媽愛迪（Adi）表示，八月時全家人搭乘巴茲航空（Buzz Air）要從匈牙利的布達佩斯飛回英國。因為兒子只有六歲，為了讓他可以安心舒適的飛回家，她特地訂了三個連在一起的位置，要讓兒子跟爸爸媽媽坐在一起。愛迪說，兒子通常在搭飛機時習慣坐在窗邊位，把頭靠在窗上會讓兒子比較沒那麼緊張。

不過當他們登機時，兒子的座位上卻已經有其他乘客。愛迪向對方表示這是自己的位置，但該乘客出示訂票證明，拒絕讓出座位。愛迪轉而向空服人員反應，表示自己已經預訂這個座位，而且也已經支付機票錢了，但空服人員卻只是為他們安排另一個走道的位置，並退還機票費。

空服員告訴愛迪，是因為電腦故障才會造成這樣的問題，並不是航空公司重複出售機位造成的。愛迪說，換到其他座位後，兒子因為很緊張開始哭，幸好周遭的人都對他很友善，還有乘客給他糖果。

針對此事，巴茲航空母公司瑞安航空發言人表示，公司並沒有重複出售機位，是因為IT系統故障才會造成此次問題，公司將會派客服專員聯絡愛迪進行後續處理。

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