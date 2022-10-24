頭等艙走入歷史？美航擬廢除 擴增商務艙機位

許多航空公司提高商務艙的水準，讓旅客享受接近頭等艙的待遇。圖為A-350空中巴士的商務艙。(路透)

美國航空(American Airlines，簡稱美航)商務長20日在電話會議中告訴投資人，因為沒有需求，美航的頭等艙將「不復存在」，並將擴增客戶最願意掏腰包購票的商務艙。

美航商務長(CCO)拉賈(Vasu Raja)表示，商務搭機變革已讓消費者幾乎沒有理由購買頭等艙，或頭等艙搭機體驗與商務艙的差異已經微乎其微。

拉賈表示，「商務艙的品質已經大幅改善，捨棄頭等艙，我們可以提供更多商務艙機位，這才是我們客戶嚮往且最願意花錢購買的座位。」

「每日郵報」報導，隨著感恩節與聖誕節 逼近，航空旅遊的需求回升，機票平均上漲高達50%。

今年的感恩節航班平均要價468元，比2021年增加逾50%，且比2019年增加30%。

今年底的聖誕節航班更貴，平均要價574元，比2021年增加20%，且比新冠肺炎疫情 之前增逾50%。

專家示警，如今打算想搶假期便宜機票的時機已逝。

美航9月在商務艙引進「旗艦座艙」(Flagship Suites)，設置滑門讓旅客享受隱私，且有可躺平的床位。

旗艦座艙將於2024年起配置於多款機型，美航計畫在2026年之前，增加這類頂級座艙(premium seats)的數量達45%。

「眾生相雜誌」(People Magazine)報導，儘管美航的搭機率自2019年減少9.6%，美航2022年第三季的收益刷新紀錄，達135億元。

新冠肺炎防疫規範解除後，航空旅行復甦，美航率先解除機上戴口罩的規定。

拉賈看好航空業的前景，他說：「旅行需求從未如此高，尤其是航空旅行，且會在未來繼續維持強勁。」