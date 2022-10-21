我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

401(k)退休存款上限 國稅局增至2.25萬 漲幅歷年最高

做這件事恐害丟飯碗 迪士尼員工籲遊客「拍攝禮儀」

聯合新聞網／即時報導
在迪士尼園內拍攝影片的行為，其實容易造成員工的困擾。(美聯社)
在迪士尼園內拍攝影片的行為，其實容易造成員工的困擾。(美聯社)

迪士尼樂園是世界知名的遊樂園景點，每年都有絡繹不絕的觀光客造訪。近來社群平台興起，迪士尼樂園也成為許多網友、網紅拍攝影片的目標之一。然而近來一位迪士尼的員工，卻表示部分拍攝行為，其實很容易造成工作人員的困擾，希望能盡量避免。

根據日本媒體「FRONTROW」報導，一位在佛州奧蘭多迪士尼工作的抖音網友「kalainthekingdom」近來分享，表示她有次在「魔幻王國」當服務員，一如既往帶著客人搭乘設施。此時有位非常興奮的女遊客，對於她的服務感到相當滿意，於是就順手掏出一些現金，當作是給她的小費。

然而按照規定，這位網友所站的職位上，是不能夠收取任何小費的。但不只女遊客的舉動過於突然，讓她很難當面拒絕，同時又有其他遊客正在使用手機錄影，等於讓這位員工違規收取小費的事情被錄下來，成為不當行為的鐵證，若是被告發，飯碗恐怕岌岌可危。

網友指出，向這樣的拍攝動作，通常都沒有得到當事者的許可。然而許多網友拍攝的影片，都有可能造成員工與公司間的糾紛，因此她希望盡量能夠避免，或者拍攝時別拍到員工的臉。她認為，自己是抱持著敬業的態度在服務遊客，同時也希望客人能夠尊重她們這些工作人員，不要做出會讓她們感到困擾的事情。

迪士尼 樂園 社群

上一則

國家聖誕樹點燈 免費門票10/25發放

延伸閱讀

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠
迪士尼樂園漲價人潮仍洶湧 遊客抱怨服務品質降

迪士尼樂園漲價人潮仍洶湧 遊客抱怨服務品質降
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
佛州假期

佛州假期

熱門新聞

迪士尼公司宣布全面調漲旗下所有樂園、渡假村、飯店及遊樂設施項目在「較繁忙季節」的價目表，平均漲幅約為一成。(美聯社)

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

2022-10-19 20:15
受到通膨、航空需求飆升、燃料成本高漲等諸多因素影響，今年感恩節假期的機票價格可能將是近幾年來最貴。(路透)

年底假期機票創天價 感恩節漲25% 聖誕節漲55%

2022-10-15 23:01
遊客漫步京都街頭。(Getty Images)

日本振興國旅上路 民眾報復性出遊各地現人潮

2022-10-15 16:50
阿里山國家風景區管理處建置6處觀光即時影像，讓民眾在家也能看美景。（圖：阿管處提供）

阿里山風景區線上旅遊視訊全都露 在家也能看美景

2022-10-15 02:35
在迪士尼園內拍攝影片的行為，其實容易造成員工的困擾。(美聯社)

做這件事恐害丟飯碗 迪士尼員工籲遊客「拍攝禮儀」

2022-10-21 23:57
香港將宣布全面恢復正常，港府將派發50萬張機票吸引全球遊客。（中通社）

港媒：港府將發50萬張免費機票 吸引全球旅客到港一遊

2022-10-03 22:59

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作