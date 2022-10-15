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年底假期機票創天價 感恩節漲25% 聖誕節漲55%

編譯徐薏茹／綜合15日電
受到通膨、航空需求飆升、燃料成本高漲等諸多因素影響，今年感恩節假期的機票價格可能將是近幾年來最貴。(路透)
受到通膨、航空需求飆升、燃料成本高漲等諸多因素影響，今年感恩節假期的機票價格可能將是近幾年來最貴。(路透)

隨著疫情趨緩，各地逐漸解封，航空旅遊人潮也正在恢復，但根據預估，受到通膨、航空需求飆升、燃料成本高漲等諸多因素影響，今年假期的機票價格可能將是近幾年最貴。

根據旅遊訂票網站Hopper的資訊，目前感恩節假期的國內來回機票價格平均為281元，比去年漲了25%；聖誕節假期的來回機票價格平均為435元，與去年相比大漲55%，比2019年多19%。根據該網站消息，這是至少近五年來的最高價格水平。

載客預訂座位僅87%

造成機票價格高漲的原因除了通膨，還有各種複雜因素所致，Hopper的經濟學者海莉．伯格 (Hayley Berg)指出，儘管疫情趨緩，航空公司已經恢復大部分載客量，但可預訂座位數仍然只有2019年的87%左右。

與此同時，疫情期間受限的家庭旅行恢復，搭機需求繼續飆升；達美航空(Delta Air Lines)執行長巴斯欽(Ed Bastian)14日在季度電話會議中說航空旅遊的需求「仍然相當強勁」，全球的航空需求也在上升。

諮詢公司「德勤」(Deloitte)的調查顯示，儘管速度緩慢，但商務與國際旅行也正在恢復。

然而航空的燃料成本仍居高不下，一大部分要歸因於俄烏戰爭以及原油減產。

專家建議盡早預訂機票

伯格表示：「對航空公司而言，每個座位的飛行成本比以往都還要高，對消費者而言，可供購買的座位數更少，而且更貴。這一情況將繼續抬高飛機票價。」專家表示最好的辦法就是盡早下手預訂機票。

伯格也建議行程安排多留點彈性，可以在平日出發或飛抵目的地，尤其是每周的前幾日，雖然天數增加，但通常能節省開支。

班機延誤取消比率降低

好消息是，根據航班追蹤網站FlightAware的數據，前不久惹惱旅客的班機延誤、取消比率已降低。FlightAware發言人凱瑟琳．班斯(Kathleen Bangs)指出，航空公司也一直在招募更多人手以滿足顧客需求，有助於減少航班中斷的情形。

之後若價格下降，可以以更便宜的價格預訂，並獲得退款(僅限可退款機票)；若無法退款，也可作為未來的旅遊票券。

班斯表示：「但是如果希望在你想要出遊的日期和最吸引人的時段擁有最多樣化的座位選擇，那就現在預訂吧。」

疫情 聖誕節

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