日、韓、泰陸續解禁 亞太旅遊業復甦恐仍落後歐美

日本預定10月11日起開放自由行、恢復免簽，盼重振旅遊業。（歐新社）

日、韓、港、泰等最後幾個堅持管控新冠疫情的亞洲主要國家，上周相繼宣布解除相關措施，紐約時報指出，這代表亞洲終於也要加入歐美等其他國家行列，學習與新冠病毒共存，好好開始拚經濟。但亞洲觀光 業的復甦腳步恐怕趕不上歐美。

多個亞洲國家23日紛紛宣布取消強制戴口罩或向開放邊境 的措施；日本預定10月11日起開放自由行、恢復免簽，盼重振旅遊業。此外，泰國 本月30日將解除全國緊急狀態，旅客10月起入境不再需要出示疫苗接種證明。南韓已取消大部分旅遊限制，26日開始戶外也不再強制戴口罩。

同日，香港宣布放寬入境檢疫政策，26日起旅客居家隔離三天後只要檢測陰性，就可返工復學；台灣當局也宣布10月13日起邊境解封。泰國等多數東南亞國家，則早在今年中便幾乎全面放寬旅遊限制。

然而，從紐西蘭到南韓等國家的經驗顯示，亞太地區的旅遊業可能還要數年光景，才能回到疫情前的水準。華爾街日報報導，此區觀光業復甦速度之所以會比歐美慢，主要原因出自中國，因為中國仍未加入開放國門的行列。中國旅客曾是亞洲各國主要的觀光客來源。如今當地的護照核發緩慢，回國旅客仍須接受嚴格的隔離措施，意味著中國民眾很難出國。

歐洲的指標顯示，今年夏季的旅客人數和支出已接近疫情爆發前的高峰。在美國，商務部的數據顯示，7月的國際旅客支出為74億美元，回到2019年7月的65%水準。

泰國2019年有近4000萬名旅客造訪，觀光業占近六分之一的產值。泰國官員寄望今年旅客人數能超過1000萬人，但世界銀行估算，即便是到了2024年，泰國的旅客人數只會回到先前高峰的六成水準。

澳洲2月重啟關閉近兩年的國門，以振興旅遊業，7月的海外旅客人數為近110萬人，不到2020年1月的一半；4月開放邊境的紐西蘭也面臨類似情形。

另外，日本在2019年接待逾3000萬名旅客，南韓則為1750萬人，雙雙創下新高。然而這兩國都非常仰賴中國和香港的觀光客。第一生命經濟研究所經濟學家小池理人說，不僅是日本、包括中國和其他國家也都必須鬆綁邊境，才能讓旅遊業回到疫情爆發前的規模。