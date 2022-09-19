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商務艙機票今年大漲45%「企業也付不起」 明年仍看漲

編譯季晶晶／即時報導
商務艙機票飆漲，導致商旅市場未能復甦到疫前水準。（路透）
商務艙機票飆漲，導致商旅市場未能復甦到疫前水準。（路透）

搭乘商務艙一直不是大部分平民百姓負擔得起的選擇，但現在連企業也無力負擔疫情過後飆漲的機票，商旅市場未能復甦將不利於航空業者。

搭乘紐約飛澳洲雪梨、全球最長直飛航班的商務艙，一張來回票可能超過2萬美元，大約是疫情爆發前的兩倍。

企業旅行社CWT執行副總裁Nick Vournakis說：「需求明顯超過供給。公司到某個程度會敬謝不敏。」

全球各國放寬防疫封鎖限制後，航空公司努力重啟機隊並快速找回員工，以因應日益成長的空運胃納，加上燃油成本節節高升，造成機票價格飆漲。

根據企業差旅管理集團CWT和全球商務旅行協會（GBTA），商務艙機票2022年將大漲45%，明年還會再漲6.2%。旅行社TripAction說，1月到8月間美國離境班機的商務艙票機躍漲52%，漲幅比經濟艙和豪華經濟艙都要大。

票價上漲到連企業都裹足不前的程度，導致商旅市場一直未能恢復到疫前水準。這對航空公司而這是壞消息，因為商旅客的人數僅為旅客總數的12%，卻占了航空公司獲利的75%。

企業差旅管理業者FCM的全球執行董事Marcus Eklund表示，企業對支出非常敏感。

駐雪梨的企業管理顧問Dhruv Sharma詢價發現，派同事搭商務艙到曼谷開會，一個人要6000美元，這比以往高出一倍，他立即決定「換經濟艙」。但即使公司願意提供出差回來的人可享有休假，他預期20%的人會謝絕與會。

澳洲航空（Qantas Airways）執行長Alan Joyce預估，商務旅行下滑幅度可能接近15%。

澳洲 疫情 防疫

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