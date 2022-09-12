日媒：日本計畫開放自由行 首相岸田最快本周做決定

日媒報導，日本計畫開放自由行。（歐新社）

富士新聞網（FNN）獨家引述日本 政府官員的話報導，日本正尋求取消對外國觀光 客的多數新冠相關限制規定，包括取消入境人數限制與個人旅行禁令，意即允許自由行。報導說，日本首相岸田文雄最快本周做出決定。

報導指出，日本政府將對已經接種三劑新冠疫苗或能提供陰性篩檢證明的旅客解除禁令，也打算取消目前的5萬人入境限制，並恢復免旅遊簽證 的規定。

政府官員還表示，將允許外國觀光客直接預訂行程並在日本境內自由旅行。目前日本的規定是，外國觀光客必須透過旅行社安排機票和住宿。

報導說，政府的目標是在今年秋季解除禁令，做為因應日圓急貶的對策。預期岸田最早將在本周做出決定。

在這則報導出爐前，日本內閣官房副長官木原誠二11日才表示，貶值的日圓將有助觀光產業，而日本在吸引外國觀光客方面不應進一步落後其他國家。他說，旅遊限制措施將在「合適的時間」解除。

消息出爐後，日本旅遊股大漲，日航與全日空盤中至少上漲3.1%，旅行社業者H.I.S.大漲3.8%。

日經新聞先前曾報導，日本將在10月前取消入境人數限制。雖然日本已逐步將每日入境上限人數放寬至5萬人，但非居民的外國人士若要入境，必須取得短期停留的簽證，而且必須以團體客形式入境，嚴格限制觀光客人數。

日本去年入境的外國觀光客人數約24.6萬人，遠遠低於2019年創紀錄的3190萬人