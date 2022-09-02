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想出遊怕班機延誤？美國內線「最準時航空」前10名出爐

編譯徐薏茹／綜合2日電
達美航空的航機準時率排第二，由公司自行經營的航班準時比率更高。(美聯社)
達美航空的航機準時率排第二，由公司自行經營的航班準時比率更高。(美聯社)

當前航空產業正想方設法滿足飆升的旅行需求，同時還得面對勞動力短缺、天氣條件惡劣、燃料成本高漲等挑戰；運輸部8月底發表最新的航空旅行乘客報告，顯示今年上半年，約24%的國內線商務航空班機未準時抵達，多班航空被取消或延誤，乘客投訴量飆升，以下為2022年上半年國內航空公司準時率排名。

1.夏威夷航空(Hawaiian Airlines)：82.14%

夏威夷航空的規模小於榜上其他航空公司，但表現突出，去年同樣領先其他公司。2021年上半年夏威夷航空約91%航班準時抵達。

2.達美航空(Delta Air Lines) : 80.75%

達美航空和其集團旗下的區域航空公司排名第二，由總公司自行經營的航班準時比率更高。

3.阿拉斯加航空(Alaska Airlines)：78.91%

阿拉斯加航空與其聯營航班合夥公司位居第三，阿拉斯加航空集團旗下的地區航空公司地平線航空(Horizon Air)、西空航空(SkyWest Airlines)的準時率達81%，略高於阿拉斯加航空總公司。

4.聯合航空(United Airlines)：76.92%

2022年上半年聯合航空的準時率低於2021年同期的83.47%。今年聯合航空的第二季收益達到該公司史上最高。

5.美國航空(American Airlines)：76.75%

美國航空部分航班同樣由區域航空公司經營，區域航班準時率為78.01%，略高於美國航空總公司的75.33%。

6.西南航空(Southwest Airlines)：73.87%

排名第六的西南航空由於人力短缺等問題，今年同樣陷入調度混亂的情況，西南航空發表聲明表示，公司全職等量(FTE)勞工人數已經增加至6萬2000人以上，多於2019年年底的人數。

7.精神航空(Spirit Airlines): 69.31%

精神航空上個月的聲明表示，6月5日之後的兩個月，該公司的營運表現在航空業中名列前茅。

8.邊疆航空(Frontier Airlines): 64.50%

邊疆航空是國內規模最小的商務航空公司之一，在榜單上營銷的航班數量為第三低。

9.捷藍航空(JetBlue Airways): 62.08%

該公司七成的班機在東北走廊(northeast corridor)飛行，該區域的空中交通擁塞繁忙，經常受到惡劣天氣影響。

10.忠實航空(Allegiant Air): 61.63%

忠實航空表示今年上半年，根據聯邦航空總署(FAA)的規定，該公司機組人員的可飛行時數已達到極限，加上有限的後備人員人數，導致一些班機延誤。

忠實航空航班準時率墊底。(美聯社)
忠實航空航班準時率墊底。(美聯社)

夏威夷 勞工

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