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因疫停駛3年 東方快車再次橫越歐陸抵伊斯坦堡

中央社伊斯坦堡2日專電
東方快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，8月31日抵達終站伊斯坦堡。(Getty Images)
東方快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，8月31日抵達終站伊斯坦堡。(Getty Images)

東方快車穿梭巴黎及土耳其，多次成為文學及電影主題，無奈過去3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停駛。快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，8月31日抵達終站伊斯坦堡。

東方快車從巴黎出發，駛經匈牙利首都布達佩斯（Budapest）、羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）、保加利亞瓦那（Varna）及土耳其西北部古城艾迪尼（Edirne）後，抵達伊斯坦堡巴克爾科伊（Bakirkoy）區車站，當地樂隊打扮成鄂圖曼帝國新軍（Janissaries）樂團相迎。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，這班列車由16節車廂組成，包括9個臥舖車廂、2間休息室、3 間餐廳及1間酒吧等，今天將返回巴黎。

墨西哥乘客費瑞爾（ Xavier Ferrer）向「每日晨報」（Daily Sabah）大讚這趟旅程，「每位工作人員都非常友善。食物和服務都很棒」。另一位旅客說，「餐點一流，很高興看到電影裡的火車，在現實生活中體驗」。

東方快車公司負責人德羅爾（Pascal Deyrolle）去年 5月赴土耳其擬定今年的計畫，參觀土耳其國鐵（TCDD）及簽署特殊協議後，東方快車時隔3年，終於8月27日再次啟程前往伊斯坦堡。

東方快車1883年開始行駛後，載著歐洲國王、貴族、外交官、政治家、間諜及名導穿越歐陸，例如保加利亞國王費迪南一世（Ferdinand I）、比利時利奧波德二世（Leopold II）、一戰期間被法國政府指控為雙面間諜的奇女子瑪塔‧哈莉（Mata Hari）及懸疑電影大師希區考克（Alfred Hitchcock）。

伊斯坦堡著名的佩拉宮飯店（Pera Palace Hotel）就是為了這群權貴而誕生，讓他們可以在終站一處舒適地點歇息。

東方快車的首批乘客包括法國記者厄布（Edmond About），他也將這段回憶化為文字，於1884年出版相關著作。

此外，許多書籍及電影主題圍繞東方快車，最知名作品的莫過於英國偵探小說家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）1934年在佩拉宮飯店寫的「東方快車謀殺案」（Murder on the Orient Express），還多次躍上大銀幕。

美國劇作家帕索斯（John Dos Passos）及小說家葛林（Graham Greene）的作品也受到東方快車啟發。

東方快車一度因人氣下降停駛，1919年再次營運時，移除第一次世界大戰戰敗國德國及奧地利站，從巴黎出發，途經瑞士洛桑、義大利米蘭、威尼斯，及塞爾維亞貝爾格勒（Belgrade）及保加利亞索菲亞（Sofia），而非照原定路線走慕尼黑、維也納、布達佩斯及布加勒斯特。列車58小時後抵達伊斯坦堡。

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