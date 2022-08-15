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通膨、缺工…拖累全球商務旅遊延後復甦 2026重現榮景

編譯黃淑玲／即時報導
6月下旬英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因為人力不足，旅客安檢時大排長龍。（美聯社）
6月下旬英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因為人力不足，旅客安檢時大排長龍。（美聯社）

旅遊業最新的預測顯示，全球商務旅遊支出要回到新冠疫情前水準的時程將延後18個月，2026年才能重現往日榮景。拖累復甦的理由包括：通膨持續、能源價格在高檔、業界勞力短缺與中國實施封控防疫

全球商務旅行協會（GBTA）周一召開年會時，發表了今年度商務旅行指數展望，這份報告評估73個國家和44類相關產業。GBTA表示，北美地區商務旅行支出去年回升5.5%至6970億美元，成為全球市場復甦的領頭羊，但仍遠不如疫情前2019年時的1.4兆美元。

GBTA現在對復甦的展望，比一年前所發表的預測還悲觀。一年前GBTA認為，2024年以前，全球商務旅行的市場就能全面反彈回到2019年水準。

除了前述原因，考量環境永續，以及俄烏戰爭對於特定區域帶來的衝擊，也抑制了一部分的旅行需求。

GBTA執行長Suzanne Neufang說：「衝擊全球產業的因素，同樣也預料妨礙全球商務旅行的復甦，直到2025年。」「因此，我們現在的預測是，商務旅行會接近於疫前，但要等到2026年才能觸及進而超越2019年的水準。」

擁有全球最大的商務旅行社的Global Business Travel Group上周表示，今年營收估計可達大約2019年規模的65%，但還沒將可能的經濟衰退考慮在內。航空公司與旅宿業者疫情期間因商務旅行大減，仰賴報復性休閒旅遊的強勁需求，來填補缺口。

疫情 營收 防疫

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