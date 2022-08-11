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停飛一年半後 中國與倫敦直航班機復航

記者陳言喬／即時報導
中國與英國直航班機復航。圖為上海虹橋機場一架東航班機準備起飛。（中新社）
中國與英國直航班機復航。圖為上海虹橋機場一架東航班機準備起飛。（中新社）

在停飛一年半多之後，中國三大航等多家航空公司10日宣布恢復中國與英國多條直飛航班。

澎湃新聞報導，中國國航宣布8月13日起，恢復上海浦東─倫敦希思羅直飛航班。經濟艙價格12270元（人民幣，約1821美元）起，商務艙價格42720起。

東方航空也發布消息稱，恢復執行2022年8月12日、8月19日上海浦東─倫敦希斯羅MU551客運國際航班，經濟艙最低價為13077元（約1941美元）。

南方航空計畫於8月17日起恢復廣州─倫敦航線，每週一個往返，由波音787機型執飛。海南航空旗下的首都航空青島─倫敦航線也將於8月19日重新啟航。

報導稱，8月10日，英國駐華使館發布消息稱，英國交通部和中國民航局已經正式達成共識，恢復英中之間雙向直航客運服務。初期的客運服務將由中國的航空公司提供，英國航司的航線恢復工作仍在進行中。

中英直航班機已停飛超過一年半。因為新冠疫情，大陸民航局要求自2020年12月28日零時起，暫停中英間定期客運航線航班運行，隨後一直未恢復。但恢復後的中英航班票價比疫情前貴了許多。

英國 航線 疫情

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