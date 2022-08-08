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觀光客回流卻沒車 沖繩租車四天三夜價飆破750美元

聯合新聞網／綜合報導
面對觀光客回流，沖繩租車業卻面臨車輛不足的狀況。圖為沖繩宮古島海灘上遊客。（路透）
面對觀光客回流，沖繩租車業卻面臨車輛不足的狀況。圖為沖繩宮古島海灘上遊客。（路透）

過去兩年，新冠肺炎疫情重創全球觀光業，許多觀光勝地都面臨遊客大減，營運困難的窘境。近來雖然各國逐漸開放，然而一下子景氣回升的同時，觀光業者則在客人大批回流時，另外一項新的問題。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，過去以觀光為經濟重心的沖繩縣，近來遊客逐漸開始回流。在5月日本黃金周時期，觀光客的數量來到前一年的203.3％之多。隨著日本開放國門，讓外國觀光客終於能夠造訪日本旅遊下，在地業者更是忙得不可開交。

不過隨著景氣回升，沖繩近來也碰到租車行供應量不足，以及租金飆漲的問題。由於沖繩的大眾交通並不方便，過往許多遊客都會租車移動，但由於疫情期間生意冷淡，許多租車行紛紛將車子賣掉。根據「沖繩縣租車協會」的資料顯示，在2019年7月前，全沖繩租車行約有2萬7000台車。但到今年7月為止，已經只剩下1萬7000台車。

隨著能租的車子變少，租金也水漲船高。過去在8月時期，一台車的單日租金約落在5000至8000元日幣之間。但現在租四天三夜的車，價格已經飆到10萬日幣之多（約750美元），好一點的車款甚至要15萬日幣。

沖繩縣租車協會指出，由於產能受到疫情影響，即使現在業者們急著補充，也沒辦法一時半刻就收到車輛。不過也有民眾看準這個商機，以「共享汽車」的方式出租自家車輛，反應相當熱烈。顯示在後疫情時代中，觀光業在重新起步的同時，也面臨著新一波的挑戰。

觀光 租車 疫情

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