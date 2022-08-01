為何日本開放邊境 觀光客卻還是不回流？

日本6月重新開放邊境，但海外觀光客卻依然稀稀落落。 （歐新社）

由於各大景點和機場擠滿人潮與熱死人的熱浪，歐洲今年夏季旅遊事故頻傳，但在較漸進式開放邊境 的亞洲，儘管較少傳出班機取消或行李遺失事故，觀光 客仍然遲遲不肯回來。

CNN報導，這個問題在日本 尤其嚴重。日本6月重新開放邊境，正好是旅遊季的高峰。據日本出入國在留管理廳數據，日本在6月10日至7月10日間只迎來約1,500名休閒觀光客，比疫情前的2019年同期銳減95%。造成這種差異的原因為何？為何觀光客遲遲不回到這個過去備受青睞的國家呢？

報導指出，雖然日本再度開放邊境，但目前只允許休閒觀光客以旅行團形式入境，未開放自由行。這對許多偏好想去哪就去哪、不想跟著行程跑的西方遊客來說，很容易會讓他們打消念頭。

而且日本的重新開放也不是全面開放。不僅許多地區仍有戴口罩規定，一入境也仍需要隔離，這讓可能原已要價不斐的旅行團行程變得更難賣。

其次是中國的影響。日本2019年的單一最大觀光業市場，就是中國，當年共有925萬名中客到日本觀光。但中國現在基本上仍持續對外封閉，並對不管當地人或外國人，都實施一樣嚴格的隔離規定，使旅遊業陷入停滯。

日本並非唯一因為缺少中客而受到重創的國家。澳洲、泰國、新加坡和南韓等中客最愛去的國家，也都一樣損失大量觀光收入，因為有超過10億名的潛在觀光客還待在家裡。

不過，一旦日本決定重新開放自由行觀光客入境，旅客想去玩的機率還是很高。「報復性出遊」一詞被創造用來形容那些在疫情期間存錢、並現在想把這筆錢花在旅遊上的民眾，日本仍是這些旅客渴望一訪的國家。