迎接觀光客 紐西蘭宣布：31日起全面開放邊境

紐西蘭政府宣布，7月31日起全面開放邊境，比原訂時間提早兩個月。（新華社）

隨著新冠疫情趨緩，曾是防疫資優生的紐西蘭政府宣布，7月31日起全面開放邊境，比原訂時間提早兩個月，但除了紐西蘭公民與居住在該國的澳洲 人外，遊客必須提供疫苗 接種證明才能入境。

CNBC報導，根據紐西蘭衛生部，除了紐西蘭公民、住在當地的澳洲人以外，入境旅客必須出示完整接種疫，電子和紙本疫苗接種證書皆可接受。入境旅客不用提供PCR陰性報告，也不用進行隔離，但須在抵達日、入境第5或第6天進行快篩。目前紐西蘭在戶外不用戴口罩 ，但在博物館、超市或商店等室內場所需要戴口罩。

位在紐西蘭北島奧克蘭的旅行社Navigate Travel表示，目前旅遊、活動和住宿的價格與大流行之前的價格相同，甚至更便宜。該旅行社董事總經理佩恩特（Daniel Painter）說，在紐西蘭的假期目前非常便宜，「除了機票之外，從來沒有比現在更便宜的時候了。」

紐西蘭旅遊局亞洲總經理瓦菲巴克（Gregg Wafelbakker）表示，自宣布國境將全面開放以來，前往紐西蘭的國際航班搜尋量，比新冠疫前增加了39％，但目前大部分旅客都來自澳洲，亞洲觀光客需求依然很低，原因可能是航班短缺。