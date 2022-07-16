美元強勢 赴歐洲費用跌15% 國人海外遊花錢不手軟

強勢美元加上巴黎夏季大減價，讓美國遊客買得不亦樂乎。(路透)

近幾周美元走強對美國旅客來說是一大福音，儘管當前通膨率飆升，但美國人在海外將能得到更大的利益；然而強勢美元也會使訪美的外國旅客受到限制。

近期美元與歐元持平，為20年來首見，美國旅客前往歐洲的費用比去年同期低10%至15%。

除了歐洲，美元在泰國 、印度、南韓等國也大幅升值，這些國家對美國旅客來說具有高吸引力，但經濟成長相對較弱。

美國旅行顧問協會(ASTA)副通訊長艾莉卡·里希特(Erika Richter)指出：「隨著旅行成本上升，在產業的所有混亂情況中，強勢美元是一淨正因素。」里希特表示美國人的旅遊花費比2019年多出11%。

由於籠罩在高通膨、俄烏戰爭與供應鏈 危機等陰影下，其他國家對美元的需求迅速激增；儘管美國有相同的隱憂，但經濟仍遠比其他國家強勁，使美元在國外更有價值。

此外，美元還用作國際間的儲備貨幣，因此外國獨立個人或公司將經常增持美元並用美元交易，以保護自己免受金融衝擊。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)歐洲經濟主任塔拉維拉(Angel Talavera)解釋說：「對想去歐洲旅遊的美國家庭來說，美元走強將使他們直接受益，因為所有東西的相對成本較低，美國家用與企業的進口商品也會更便宜」。

然而根據市調公司「目的地分析」 (Destination Analysts)近期的一項調查，半數的美國旅客表示高價格使他們6月無法出行，比上個月多8個百分點。

但有利的匯率 弱化了通膨的衝擊；智遊網(Expedia)的數據表明，上周前往熱門歐洲旅遊景點的搜索量增加兩位數，如巴黎、法蘭克福、布魯塞爾、阿姆斯特丹、都柏林等地。

反之，美元強勢也將導致外國旅客前往美國的費用更加昂貴，可能進而衝擊美國旅遊產業。

同時，美元走強也增加全球經濟壓力，不得不提高利率跟上，這將加重全球經濟嚴重衰退的風險，最終可能會以危險的方式反彈回美國。