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搭飛機怕染疫？醫師透露機上「選對2種位子」最安全

聯合新聞網／ 綜合報導
重症醫療醫師黃軒分享，出國怕染疫可選這兩種飛機座位。機艙示意圖。（取材自ingimage）
重症醫療醫師黃軒分享，出國怕染疫可選這兩種飛機座位。機艙示意圖。（取材自ingimage）

疫情時代各國解封，出國旅遊固然令民眾欣喜，但許多人也擔憂在搭飛機時不慎染疫，醫師透露，搭飛機坐哪也是一門學問，選對位子可以有效降低染疫風險。

台灣一名重症醫療醫師黃軒在個人臉書以「飛機座位，該坐哪裡較安全？」為題發文分享，點出機艙內能減少染疫風險的「安全座位」。他表示，根據美國的飛行健康研究小組一份2018年的研究指出，假設乘客坐在靠機艙內走道或中間的位置，只要有乘客經過，就會有小於1公尺的近距離接觸，或是重複觸摸到相同物品都有可能傳染。

且該研究表明，在這些中長程航班中，大部分旅客都會在某個時候離開座位，通常是為了去洗手間或拿上方的行李，根據研究統計，38%的乘客會離開座位一次，38%的乘客在整趟航程中都坐在座位上，還有剩下的24%的乘客會離開座位不只一次，

黃軒接著引用另一篇美國伊利諾大學（University of Illinois）的研究說明，為了避免上述的近距離接觸，飛機上最安全的位子就在最後幾排，因為大部分人不喜歡坐在後面，加上後方沒有其他乘客會朝前方咳嗽。

除了後方座位，還有一篇美國研究指出靠窗座位也是相對安全的選擇，不僅能減少和機組人員的近距離接觸，也會降低乘客的走動機率。研究數據顯示，靠窗乘客只有約43%會到處走動，而靠走道的乘客有80%會起來走動，所以從發生近距離接觸的機會次數來說，靠窗者僅有12次近距離接觸，比中間者的58次和靠走道者的64次少了許多。

黃軒也強調，無論坐在哪，「事前完整接種疫苗」、「口罩戴滿戴好」永遠是最重要的兩件事，「不管你座位坐在哪裡，只要你在機艙內，全程戴口罩，就可以降低30%的傳播率」，因此他呼籲民眾，比起選到最後一排和靠窗的座位，更應注意自己是否有把口罩戴好，並盡量與密切接觸的家人和朋友坐在一起，才不易使病毒到處傳播。

口罩 疫情 疫苗

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