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想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

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想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台灣桃園機場入境旅客提領行李情況。（記者黃仲明／攝影）
圖為台灣桃園機場入境旅客提領行李情況。（記者黃仲明／攝影）

很多人擔心坐飛機的密閉空間，會讓感染新冠機會大增。重症醫療醫師黃軒在臉書上分享相關研究。他指出，「在空中旅遊，受COVID-19傳播的機會比你在辦公室內、教室內、超市內或捷運內，低太多了。」只要做好兩點準備，還是可以安排出國行程。

黃軒在貼文中說，該研究分析了近1億4千萬的空中旅客資料，在空中旅遊上得到確診傳染旅客2866位。平均每百萬名空中旅客，會有1名得到感染，而這樣的比率比在地面上低的多。原因有以下幾點：

一、機艙內的通風系統等級很高，比我們日常所處空間的通風率高非常多；二、機艙內都是面對椅背，減少了面對面的接觸傳播；三、現在上飛機前，多半會要求陰性證明才能上飛機；四、機場內的程序已經大幅簡化，包括check-in、登機，很多都已不需要接觸到人；五、機艙內許多流程與設施，為了預防傳染多有改良；六、搭機的所有人都有實名和聯絡資料，有甚麼變化都很容易找到人。

黃軒解釋，現在的Omicron病毒傳播速度非常快，且潛伏期變短，在病毒已經深入社區的情況下，隨時都可能感染病毒。受到感染的入境旅客很可能是在做完檢驗報告到上機前受到感染，才在下機後採檢出的。

即使如此，黃軒仍提醒，想出國仍須特別注意「兩件事情」。也就是「口罩」和「疫苗」，正確戴口罩，仍能有效降低感染機率；而很多國家和航空公司，都有要求要完成接種疫苗，才可以空中旅遊。而不是「不是邊界一開放，你一上飛機，你就安全了。」

口罩 疫苗 機場

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