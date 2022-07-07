香港政府暫緩航班「熔斷機制」

香港國際機場。（香港中通社）

香港 政府宣布即日起暫緩針對航班的「熔斷機制」，目前正按機制停飛的航班亦可以重飛。但7月8日起，抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第三天須多做一次核酸檢測 。

香港政府推行的「航班熔斷機制」，是指航班上有若干乘客發現被感染新冠病毒，整條航線 即停飛一段時間。這一「熔斷機制」一直備受國際批評，但香港上屆政府以堅持「動態清零」政策、控制人流為由，拒絕取消。新政府換屆一周，即時取消這一政策。

香港政府說，「熔斷機制」打亂了大量乘客赴港行程，以航線熔斷5天為例，影響的來港人士數以千計；而七至八月是海外港人，尤其是留學海外的學生回港的高峰期，「熔斷機制」造成的社會成本相當大，亦帶來不必要的困擾。

當局認為，香港第五波疫情餘波反彈期間，從海外地區或台灣抵港人士確診率徘徊在1%至3%之間，占香港整體個案數目不足10%，當中超過一半輸入個案在機場以核酸檢測實施「檢測待行」發現，其後在檢疫期進行檢測亦能找出絕大多數輸入個案，現階段繼續實施「熔斷機制」的效益不大，並認為在第三天進行多一次核酸檢測，有助盡早發現感染者，並更精準抗疫。

代表旅遊界的香港立法會議員姚柏良說，支持港府暫緩航班「熔斷機制」，因其對外防輸入的作用有限，削弱香港航空國際樞紐地位，令整體社會付出高昂的代價；雖然港府五月放寬了「熔斷」門檻，但踏入七月暑假的回港旺季，就有六個航班被「熔斷」，航班往來存在極大不確定性，如情況持續，大批市民和學生滯留海外。

姚柏良又說，香港旅遊業目前面對極大困難，希望港府在通關復航上再作努力，包括考慮「三三四」檢疫方案，即接種三劑疫苗的來港人士，可在酒店檢疫三天，家居檢疫四天，以及與中國大陸商討引入「團進團出」或「逆向隔離」機制。