我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

國慶長周末 4790萬人開車出遊…355萬人搭機 航班大亂

編譯郭宣含／綜合1日電
航空業人力不足，暴風雨又加重節日運輸壓力，導致1日逾500個美國班機遭取消和5000個班機延誤。(路透)
航空業人力不足，暴風雨又加重節日運輸壓力，導致1日逾500個美國班機遭取消和5000個班機延誤。(路透)

國慶日假期開車和搭機旅行的人數預計攀升至疫情前程度，儘管每加侖平均油價逼近5元，美國汽車協會(AAA)估計6月30日至7月4日的長周末期間會有4790萬人開車外出逾50哩，以及355萬人搭機遠遊；不過航空業人力不足，暴風雨又加重節日運輸壓力，導致1日逾500個美國班機遭取消和5000個班機延誤。

隨著新冠疫情解封和旅遊需求大增，美國運輸業者今夏將迎來最強勁旅遊季；AAA預估國慶日連假期間，會有4790萬人從自家開車出遊逾50哩，人數比2021年增加3.7%，而且接近新冠疫情前的程度；AAA也估計會有355萬人搭機出遊。

根據全國油價訊息服務中心(OPIS)，美國人1日平均油價每加侖4.84元，比去年同日的3.12元大漲；不過儘管油價年漲55%，許多駕駛仍未大幅改變其加油習慣，有些民眾改限制家中雜貨支出，把省下的錢拿去加油。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管梅萊克(Bart Melek)表示，他預期沒什麼美國人會因為高油價而取消國慶假期的旅遊計畫，他認為消費者對油價具一定容忍度，一部分是因為美國人在疫情期間存下現金，以及當前的低失業率。

最重要的是，梅萊克表示，民眾想彌補失去的時光，由於機票高漲、航班班次不穩定，以及美國多地缺乏大眾運輸選項，開車成為許多美國人今夏國內旅遊的少數工具選項。

不過梅萊克警告，夏天開車季結束後，油價可能也不會降價，若油價維持在每加侖5元的話，越來越多人終會改變其消費習慣，不過現在適逢國慶連假，大家只想好好玩樂。

國慶連假忙碌展開，逾240萬名旅客30日通過聯邦運輸安全局(TSA)檢查站，超過TSA2019年數據，也比去年多110%。

聯邦航空管理局(FAA)預估1日有逾2萬4800個航班，寫下連假高峰；不過由於暴風雨影響部分大機場，根據追蹤航班網站FlightAware，截至1日下午，逾500個美國航班遭取消，逾5000個航班延誤。

1日取消航班數量並未達到最近幾周的程度，但現在機場運輸量創下新冠疫情以來高峰。預定網站Hopper指出，國慶連假可能是新冠疫情爆發以來最忙碌的長周末。

機場提醒旅客提前兩至三小時抵達並保持耐心；達美航空(Delta Air Lines)30日致信向旅客道歉，並表示旅客可免費重訂國慶日連假期間的班機。

高運載量、航空業人員短缺，再加上今年班機延誤和取消情況創下新高，政府官員和航空業本周會晤，討論如何限制國慶連假可能面臨的問題。

航班一再取消讓乘客無所適從。圖為一對帶著幼兒的夫婦在亞特蘭大機場查看航班情形，準...
航班一再取消讓乘客無所適從。圖為一對帶著幼兒的夫婦在亞特蘭大機場查看航班情形，準備辦理登機手續。(路透)

油價 疫情 機場

上一則

芝2大機場 國慶連假旅客將破160萬

延伸閱讀

油價飆漲 擋不住國慶長周末出遊人潮

油價飆漲 擋不住國慶長周末出遊人潮
世界晚報╱你受影響了嗎？ 多地國慶煙花秀泡湯

世界晚報╱你受影響了嗎？ 多地國慶煙花秀泡湯
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
下半年美股展望能否好轉？成也油價 敗也油價

下半年美股展望能否好轉？成也油價 敗也油價

熱門新聞

晶華董事長潘思亮 。（記者黃淑惠／攝影）

疫情下成全球唯一賺錢飯店 這間台灣企業如何辦到？

2022-06-26 15:20
因應後疫情服務新趨勢，華航將自7月1日起推出網路獨享菜單，提供美味蔬食中西式饗宴。(圖:華航提供)

後疫情時代 華航7月起恢復「商務艙獨享菜單」

2022-06-30 01:23
Airbnb宣布全球永久性禁止平台民宿辦趴，除防疫考量外，也為睦鄰。（路透）

Airbnb宣布永久性禁全球平台民宿辦派對 原因不只一個

2022-06-28 21:50
夏天出遊季來到，各大航空公司應付各種問題，其中包括機師短缺。圖為東南航空的機師工會主席墨瑞(左二)在德州達拉斯機場對媒體談論工會爭取福利談判。(美聯社)

夏季出遊潮來了 機票高漲和機師短缺仍無解

2022-06-26 23:33
今年夏季航空旅遊受到人力短缺、航班更動、飛機票價高漲等問題影響，航班數量無法達到預期。圖為紐瓦克國際機場停機坪。(美聯社)

航空缺工、機票高漲 全美數百小城夏季航班被迫停飛

2022-06-27 23:15
航空業人力不足，暴風雨又加重節日運輸壓力，導致1日逾500個美國班機遭取消和5000個班機延誤。(路透)

國慶長周末 4790萬人開車出遊…355萬人搭機 航班大亂

2022-07-01 23:45

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久

駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久