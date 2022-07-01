國慶長周末 4790萬人開車出遊…355萬人搭機 航班大亂

航空業人力不足，暴風雨又加重節日運輸壓力，導致1日逾500個美國班機遭取消和5000個班機延誤。(路透)

國慶日假期開車和搭機旅行的人數預計攀升至疫情 前程度，儘管每加侖平均油價 逼近5元，美國汽車協會(AAA)估計6月30日至7月4日的長周末期間會有4790萬人開車外出逾50哩，以及355萬人搭機遠遊；不過航空業人力不足，暴風雨又加重節日運輸壓力，導致1日逾500個美國班機遭取消和5000個班機延誤。

隨著新冠疫情解封和旅遊需求大增，美國運輸業者今夏將迎來最強勁旅遊季；AAA預估國慶日連假期間，會有4790萬人從自家開車出遊逾50哩，人數比2021年增加3.7%，而且接近新冠疫情前的程度；AAA也估計會有355萬人搭機出遊。

根據全國油價訊息服務中心(OPIS)，美國人1日平均油價每加侖4.84元，比去年同日的3.12元大漲；不過儘管油價年漲55%，許多駕駛仍未大幅改變其加油習慣，有些民眾改限制家中雜貨支出，把省下的錢拿去加油。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管梅萊克(Bart Melek)表示，他預期沒什麼美國人會因為高油價而取消國慶假期的旅遊計畫，他認為消費者對油價具一定容忍度，一部分是因為美國人在疫情期間存下現金，以及當前的低失業率。

最重要的是，梅萊克表示，民眾想彌補失去的時光，由於機票高漲、航班班次不穩定，以及美國多地缺乏大眾運輸選項，開車成為許多美國人今夏國內旅遊的少數工具選項。

不過梅萊克警告，夏天開車季結束後，油價可能也不會降價，若油價維持在每加侖5元的話，越來越多人終會改變其消費習慣，不過現在適逢國慶連假，大家只想好好玩樂。

國慶連假忙碌展開，逾240萬名旅客30日通過聯邦運輸安全局(TSA)檢查站，超過TSA2019年數據，也比去年多110%。

聯邦航空管理局(FAA)預估1日有逾2萬4800個航班，寫下連假高峰；不過由於暴風雨影響部分大機場 ，根據追蹤航班網站FlightAware，截至1日下午，逾500個美國航班遭取消，逾5000個航班延誤。

1日取消航班數量並未達到最近幾周的程度，但現在機場運輸量創下新冠疫情以來高峰。預定網站Hopper指出，國慶連假可能是新冠疫情爆發以來最忙碌的長周末。

機場提醒旅客提前兩至三小時抵達並保持耐心；達美航空(Delta Air Lines)30日致信向旅客道歉，並表示旅客可免費重訂國慶日連假期間的班機。

高運載量、航空業人員短缺，再加上今年班機延誤和取消情況創下新高，政府官員和航空業本周會晤，討論如何限制國慶連假可能面臨的問題。