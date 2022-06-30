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後疫情時代 華航7月起恢復「商務艙獨享菜單」

記者盧逸峰／台北即時報導
因應後疫情服務新趨勢，華航將自7月1日起推出網路獨享菜單，提供美味蔬食中西式饗宴。(圖:華航提供)
因應後疫情服務新趨勢，華航將自7月1日起推出網路獨享菜單，提供美味蔬食中西式饗宴。(圖:華航提供)

因應後疫情服務新趨勢，華航將自7月1日起推出網路獨享菜單，所有台灣出發的豪華商務艙及商務艙旅客可上網預選限定餐點，以美味蔬食中西式饗宴為概念，提供創新的飲食體驗，為旅客健康把關，也逐步實踐「零剩食」的永續精神，為友善地球環境盡一份心力。

華航兼顧防疫與搭機旅客需求，依疫情動態滾動式調整機上服務，7月起恢復豪華商務艙、商務艙旅客獨享菜單服務，旅客於班機起飛前21天至24小時登入官網或手機APP的行程管理服務進行預選，就能擁有隱藏版獨享菜單，於網上預訂才能享受此超值服務。

華航新增網路獨享菜單貼合國際餐飲潮流，以減碳及在地採購為核心理念，提供中、西式兩款隱藏版主菜選擇，首波主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」及「茄醬植物肉漢堡佐帕米桑起士寬麵」，餐點多採用台灣在地食材製作，推廣低碳排放的蔬食餐點，落實永續環保目標；另開胃菜可以享用蘆筍百香青木瓜佐蜂蜜杏仁烤南瓜，搭配紅甜菜繽紛沙拉，清爽滿足夏日舌尖上的旅行。華航後續也將依季節調整變換，為旅客推出合於時令的精緻美食。

華航自去年11月恢復台灣出發長程線及台灣往返區域線航班的豪華商務艙/商務艙預選餐點服務，6月1日起也開放長程線返台航班預選主菜，另較疫情前新增長程線豪華經濟艙來回程網路主菜預選服務。同時7月1日起全艙等也恢復提供20種特別餐，讓旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用餐點。。

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