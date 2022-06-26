疫情下成全球唯一賺錢飯店 這間台灣企業如何辦到？

晶華董事長潘思亮 。（記者黃淑惠／攝影）

疫情 重擊觀光業，在潘思亮的領軍下，晶華成為全球唯一在疫情下獲利的飯店集團，並意外完成講了5年的數位轉型，他在新書中暢談，面對逆境轉變心境，「不能白白浪費一場危機」。

晶華董事長潘思亮將於6月30日舉行新書「晶華菁華」分享會，新書記錄潘思亮3次面臨危機時，從成長到重生的經營抉擇與哲思。

晶華集團30年來，曾扎實走過3次極為重要的轉變之旅，第一次轉變的時空背景是1998年到2003年的關鍵5年，連遇經營權之戰與接二連三的全球經濟危機，開啟台灣「輕資產與重管理」的模式風潮。

2010年6月，來自台灣的晶華以5600萬美元，當時的新台幣17.5億元完成麗晶收購案，創下台灣併購全球飯店品牌首例，經歷第二次轉變之旅。而經歷了8年的「單打獨鬥」，2018年，潘思亮在因緣俱足下，選擇結盟英國洲際國際酒店集團，組成全球品牌雙打團隊，聚焦雙方優勢。

第3次轉變就是自2020年開始的全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，疫情邊境 管制使得飯店業的國際旅客市場斷炊，潘思亮立即嗅到這不是半年就緩解SARS翻版，而是前所未有的危機。

但他宣布不裁員，安住員工的心。對外，他為產業向政府發聲，爭取相關從業人員的薪資與教育訓練補助，對內，他擔任「轉型學習長」，內部開設各種課程，每位員工都要上課滿120小時，透過跨部門、跨飯店、跨世代共學。

台北晶華酒店並由國際商務旅客需求轉型為城市渡假酒店，團隊全年推出高達79個行銷專案，速度與數量是過往的10倍。潘思亮說，「為了維持飯店營運動能，做了非常多有意義的改變，彷彿開了一家新飯店」。

而2021年5月，本土疫情爆發，台灣緊急升級三級警戒，禁止餐廳內用後，形同「封城」，晶華面臨9成營收 消失的滅頂危機。

這次，潘思亮加速將集團小金雞達美樂賣給澳洲最大披薩連鎖業者Domino's Pizza的決策，換取17億元現金，保障員工的工作權與股東權益，累積資糧度過寒冬。「我可以賣的都賣了，也做好1個月賠一億的準備，過去公司賺的錢、積的糧，危機時就是要用來還（員工）的。」

危機就是轉機，晶華團隊3天內提出整合台北晶華餐廳與館外餐廳的「晶華美食到你家」外帶與外送線上平台，並加速推出冷凍常溫禮盒，滿足因防疫而升溫的宅食經濟，短短一個月內，意外完成潘思亮講了5年想做的數位轉型。

潘思亮認為，世界上最浪費的兩件事「第一，虛度時間，第二，白白浪費了一場危機」。晶華成功在疫情風暴中挺住，成為全球唯一獲利的飯店集團，並以轉型成功之姿，在各國邊境走向解封之際，走向前方光亮。