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美航缺機師 9月停飛俄州、紐約3條獨家航線

編譯洪毅／綜合20日電
由於機師不足，美國航空(AA)將從9月起停飛美國三個城市。圖為在機場停靠的美航班機。(美聯社)
由於機師不足，美國航空(AA)將從9月起停飛美國三個城市。圖為在機場停靠的美航班機。(美聯社)

國內航空公司人力不足，讓業者愈發難以照表營運，航班取消情事普遍；作為改善此問題的一部份，美國航空(American Airlines)20日宣布，9月7日起將裁撤三個地區性航點，分別為：紐約州艾斯利普(Islip)、綺色佳(Ithaca)，以及俄亥俄州托雷多(Toledo)。

美航發言人庫斯(Andrea Koos)表示，美航正在與已預訂9月7日之後飛航該三座航點的旅客接洽，提供替代行程方案；庫斯表示，航空業受飛航地區航線的機師人力短缺所苦，因此不得不做出結束部分航點的「艱難決定」。

美航旗下的地區航空美鷹航空(American Eagle)經營托雷多往返芝加哥的航線；另一間旗下地區航空比德蒙航空(Piedmont Airlines)則經營艾斯利普及綺色佳往返費城的航線；這三條均是美航獨家經營的航線。

這是美航為改善人力不足、造成航班大規模取消的困擾的一部份：在此之前，美航還宣布，取消預定將開航的達拉斯往返以色列特拉維夫的航線；至於奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特(Stillwater)，則是在與當地達成400萬元協議後，美航才得以繼續執飛該航點。

機師人力不足的問題，在地區性航線尤甚：在新冠疫情之前，美航52%的航班為地區航線，但是美航預計今年9月將降至46%。

這是因為當航班有限時，航空公司會優先安排機師到執飛主要航線，而機師通常也樂於此事，通常飛長程航線的好處多多，薪資、福利、休假安排都更為優渥，飛航時數及可在履歷表上添加的內容等背景都更為漂亮。

而美航取消的三個航點，正是人力短缺壓力最沉重者；庫斯表示，美航對那些依然在這三座機場服務旅客的員工們「至為感謝」。

為避免地區性航空營運狀況持續惡化，美航已決定為執飛地區航線的員工加薪，並自費訓練飛行員加入，但是目前這些舉措至多只能止血，尚難以讓問題癒合。

由於機師不足，美國航空(AA)將從9月起停飛美國三個城市。圖為在機場停靠的美航班...
由於機師不足，美國航空(AA)將從9月起停飛美國三個城市。圖為在機場停靠的美航班機。(美聯社)

航線 奧克拉荷馬州 俄亥俄州

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