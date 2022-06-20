珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

曾被視為香港地標之一的珍寶海鮮舫，乘載許多港人和遊客的回憶。（香港中通社）

香港 仔飲食集團當地20日晚公布，珍寶海鮮舫上周二啟航離港，至前天下午，當行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終於昨天全面沉沒入水。

香港01報導，該集團表示，對海鮮舫的意外感到難過不捨，事件中未有任何船員受傷，惟由於事發地點水深逾千米，擬進行打撈工程亦非常困難。

據報導，停業逾兩年、擁46年歷史的香港仔珍寶海鮮舫，一直是香港著名地標，吸引無數遊客到訪。

母公司香港仔飲食集團早前指出，因未能找到第三方營運，加上香港沒有泊位、保養價值不菲，決定將其移離香港。不過，集團未有披露其去向，僅表明會先赴東南亞 進行維修，並已物色到適合的船塢泊位，但應船塢要求，為免維修過程及正常業務受到干擾，未能公開海鮮舫具體存放目的地，具體離港日期則視天氣情況。

集團最終公布於上周二啟航離港，不少市民同日早上專程趕往香港仔避風塘送別海鮮舫，豈料竟成「最後一面」。

香港仔飲食集團今晚發聲明表示，珍寶海鮮舫沉沒地點在南海西沙群島附近水域，由於事發地點水深超過1000公尺，擬進行打撈工程亦非常困難，對海鮮舫的意外感到難過不捨，公司現正向拖船公司進一步了解事故詳情。根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。

影片來源：YouTube 香港01