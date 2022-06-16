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玩遍迪士尼全球12座樂園 24天要價11萬元

中央社洛杉磯15日綜合外電報導
迪士尼宣布要帶口袋夠深的75名超級粉絲環遊世界，在24天內玩遍全球12個迪士尼樂園和其他著名歷史景點。(Getty Images)
迪士尼宣布要帶口袋夠深的75名超級粉絲環遊世界，在24天內玩遍全球12個迪士尼樂園和其他著名歷史景點。(Getty Images)

迪士尼Disney）宣布要帶口袋夠深的75名超級粉絲環遊世界，在24天內玩遍全球12個迪士尼樂園和其他著名歷史景點，整趟行程要價將近11萬美元。

法新社報導，「玩遍全球的迪士尼樂園－私人飛機大冒險」套裝行程，將在2023年7月帶75位超級粉絲前往世界各地，以VIP的身分暢玩加州、東京、上海、香港、巴黎和佛羅里達的迪士尼度假村。

在這24天內，也會在沒有迪士尼樂園的國家停留，包括參觀印度阿格拉（Agra）的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）和埃及的吉薩金字塔群（Pyramids of Giza）。

根據宣傳手冊，這場「人生願望清單冒險」還包括成為天行者山莊（Summit Skywalker Ranch）貴賓的「千載難逢機會」。這是由「星際大戰」導演喬治盧卡斯（George Lucas）在舊金山郊外打造的豪華度假村。

迪士尼宣布要帶口袋夠深的75名超級粉絲環遊世界，在24天內玩遍全球12個迪士尼樂...
迪士尼宣布要帶口袋夠深的75名超級粉絲環遊世界，在24天內玩遍全球12個迪士尼樂園和其他著名歷史景點。(Getty Images)

迪士尼表示，團員們將搭乘冰島航空（Icelandair）為VIP安排可以長程飛行的波音757班機，直飛目的地，讓遊客在每個城市可以更有效利用時間。

除了電影、電視節目和主題樂園外，迪士尼公司（Walt Disney Company）長期來也提供包括遊輪在內的行程。

兩人同行一人平均為10萬9995美元，但一人報名要額外支付1萬995美元的費用。兒童必須年滿12歲才能參加，沒有折扣，且不包括前往洛杉磯和從奧蘭多出發的首段和末段機票。

迪士尼 主題樂園 Disney

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