我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

日本重新開放外國團客 估6月下旬後見人潮

中央社／東京11日電報
日本政府因應疫情全球大流行嚴控邊境約兩年，終於在6月10日重新開放外國觀光團入境，由於外國旅客還需完成簽證申請等手續，預估最快6月下旬後才能看到外國觀光客人流。美聯社
日本政府因應疫情全球大流行嚴控邊境約兩年，終於在6月10日重新開放外國觀光團入境，由於外國旅客還需完成簽證申請等手續，預估最快6月下旬後才能看到外國觀光客人流。美聯社

日本政府因應疫情全球大流行嚴控邊境約兩年，終於在6月10日重新開放外國觀光團入境，由於外國旅客還需完成簽證申請等手續，預估最快6月下旬後才能看到外國觀光客人流。

日媒Sponichi Annex報導，日本政府10日重新開放外國觀光客申請簽證，這是從因應COVID-19全球大流行嚴控邊境以來，時隔約兩年再度開放以觀光為目的申請入境，對象包括美、中、韓、台灣等感染風險低的98個國家地區。

雖然6月10日起正式重新開放，但因為這些外國旅客仍必須花時間完成簽證申請等手續，所以預估最快也要在6月下旬後，這些外國觀光客才能陸續入境日本。

日本政府目前允許每天最多2萬人入境，這包括外國觀光團客、外國商務客及返國日本人在內。

各著名觀光景點對重新開放外國觀光客入境，都抱持歡迎之意，連在東京都淺草地區，也有不少期待恢復往日熱鬧榮景的聲音。

在淺草當地經營和服出租的50歲業者大友雄介說「真的是期盼已久」，外國人比較喜歡像紅色等華麗顏色，因此因為疫情而一度未在店面展示的華麗和服，10日再度亮相。

大友說，疫情肆虐時營業額一度落到只剩昔日的1成左右，最近則是日本客回流到7成至8成。過去外國客與本國客占比約1比1，生日好的時候一天會有約100位外國客上門，祈禱接下來能重回疫情前活力。

TBS電視台報導，日本內閣官房長官松野博一10日說，開放外國觀光客入境雖然目標是分階段恢復到疫情前水準，但還是會根據國內外疫情狀況、主要國家邊境管控狀況等，來做出適當的判斷。

松野對目前重新開放限領隊陪同的外國觀光團入境說，期待透過重新開放訪日客入境，有助恢復地區經濟活力。

時事通信社報導，隨放寬邊境管控，有看法認為確診者可能因此躲過檢疫體制進入日本。專家雖表示，只要沒有出現新的變異株，對境內疫情影響應該不大，但政府仍有必要視疫情狀況隨時修正檢疫作法。

日本從6月1日起增加每日入境人數上限到2萬人，並根據各國感染風險進行分類，最低風險入境人士甚至可以免篩檢免隔離。日本邊境檢疫確診數已出現快速減少，厚生勞動省表示，5月邊境檢疫每天約檢出48例到142例陽性，但6月2日到10日每天只有5例到19例陽性。

日本關西福祉大學教授勝田吉彰說，邊境檢疫陽性者減少的原因，「不光是陽性者因為邊境鬆綁躲過檢疫，也可能是全球性感染者減少的結果」。

勝田說，政府目前僅限有領隊陪同的團體客入境，作法算慎重，「重新開放觀光客入境應該不會帶來感染擴大風險」但勝田也說，及早為未來可能出現的新變異株做好準備很重要。

厚生勞動省官員說如未來出現新變異株，將可能採取限制流行國家人士入境，或是全數進行檢疫等措施，政府會關注海外動向進行因應。

觀光 日本 邊境

上一則

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

延伸閱讀

日圓貶太凶 官方口頭干預

日圓貶太凶 官方口頭干預

日本等5國當選聯合國安理會非常任理事國 任期2年

日本等5國當選聯合國安理會非常任理事國 任期2年
香格里拉對話 日相強調台海穩定重要性

香格里拉對話 日相強調台海穩定重要性
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

熱門新聞

拜登政府高層官員10日透露，美國將取消國際旅客搭機之前新冠病毒檢測陰性證明的要求，這項防疫規定將於12日零時1分結束。圖為波士頓洛根國際機場的新冠病毒檢測告示牌。美聯社

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

2022-06-10 11:18
不少民眾習慣把旅館的備品都帶走。示意圖。（取材自pixabay）

退房該掃光旅館備品嗎？房務曝正解：要拿就要全部拿走

2022-06-05 02:40
供需緊繃、油價高漲，使機票價格飆漲。圖為停靠鹽湖城機場的客機。(美聯社)

便宜票難再出現？暑期機票飆漲至去年1.5倍

2022-06-06 00:14
美國觀光旅館希望拜登政府，取消旅客搭機入境前出示新冠肺炎陰性檢測證明的要求。歐新社

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

2022-06-10 02:10
台北市立動物園兒童動物區養了一群白鵝，其中一隻羽毛明顯髒亂，園方說明，牠其實很健康，只是不敢下水洗澡。（台北市立動物園提供/中央社）

白鵝羽毛超髒引關注 北市動物園：牠不敢下水洗澡

2022-06-08 09:53
日本將開放海外觀光團入境。（路透）

日本周五開放觀光團入境 規定買防疫險且全程導遊陪

2022-06-07 00:55

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍