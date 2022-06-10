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華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府高層官員10日透露，美國將取消國際旅客搭機之前新冠病毒檢測陰性證明的要求，這項防疫規定將於12日零時1分結束。圖為波士頓洛根國際機場的新冠病毒檢測告示牌。美聯社
拜登政府高層官員10日透露，美國將取消國際旅客搭機之前新冠病毒檢測陰性證明的要求，這項防疫規定將於12日零時1分結束。圖為波士頓洛根國際機場的新冠病毒檢測告示牌。美聯社

華盛頓郵報報導，拜登政府高層官員10日透露，美國將取消國際旅客搭機之前新冠病毒檢測陰性證明的要求，這項防疫規定將於12日零時1分結束。美國疾病管制暨預防中心(CDC)將在90天後評估取消規定後的實施狀況，若有需要則將恢復規定。

這名政府官員說，科學數據顯示，如今已不再需要國際旅客搭機來美之前提供病毒檢測陰性證明。官員表示，疾管中心將在90天後評估狀況，若有需要將會恢復規定。

今年4月，拜登政府宣布取消搭乘飛機、公車及其他大眾交通系統必須戴口罩的聯邦規定。華盛頓郵報報導，當時旅遊業者便希望拜登政府也能取消國際旅客搭乘飛美班機之前必須出示病毒檢測陰性結果的要求。

2021年1月，美國宣布年滿2歲以上所有國際旅客，搭乘飛美班機之前必須出示病毒檢測陰性證明。聯邦衛生主管官員評估，病毒檢測與戴口罩規定雙管齊下，是防止傳染力增強變種病毒傳播的重要對策。

2021年11月，拜登政府準備對包括中國在內等33個國家解除防疫旅遊限制的同時，要求非美國公民的國際乘客搭機之前除了要出示病毒檢測陰性證明之外，還要提供新冠疫苗接種證明。

報導指出，疫情期間支持病毒檢測規定的旅遊業者，過去幾個月來對於取消規定越來越積極發聲。

旅遊業代表今年5月致函白宮疫情因應協調員加哈(Ashish Jha)指出，包括英國、德國、加拿大在內等國家，都已不再要求已接種疫苗的國際乘客搭機前出示病毒檢測陰性證明。信中寫道，對於透過陸路入境的國際旅客，美國並沒有要求必須提供病毒檢測陰性證明，只要求非公民者必須提供疫苗接種證明。

檢測 拜登 疫苗

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