觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

美國觀光旅館希望拜登政府，取消旅客搭機入境前出示新冠肺炎陰性檢測證明的要求。歐新社

財經網站CNBC報導，美國觀光旅館業的執行長正加強施壓拜登政府，希望能取消目前對於任何人搭機入境美國之前、都必須出示新冠肺炎陰性檢測 證明的要求，他們說，這項規定阻礙旅客赴美，有損旅遊業。

隨著全球各國放寬防疫 限制，包括英國、義大利 、希臘在內的其他國家，都已經取消類似要求。但在美國，不管他們的疫苗接種情況或公民身分如何，衛生官員仍舊要求搭機入境的旅客提供檢測陰性證明。旅客也可以出示染疫康復證明。除美國外，還有日本和南韓要求出示檢測結果。

萬豪酒店（Marriott）執行長Tony Capuano表示：「要求出發前的檢測證明，給旅客帶來了不確定性，這增加了障礙，導致他們可能選擇比較不那麼麻煩的目的地。如果我們不消除不必要的障礙，美國會錯失良機。」

包括舊金山和邁阿密在內，美國有近40位市長本周也致函白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha），敦促他取消此一要求。他們在信中說，美國城市都努力想重新吸引國際遊客。

旅遊業高階主管上周也與吉哈會面，但未被告知上述要求何時可以取消的時間表。

Booking Holdings執行長Glenn Fogel表示，檢測的要求促使人們前往其他國家。有時候，旅客會想方設法繞過規定。他在一份聲明裡說：「我們看到有人飛往加拿大或墨西哥，然後開車越過邊境來逃避限制。」

洲際酒店（InterContinental Hotels）執行長Keith Barr在CNBC的節目《Closing Bell》裡，對美國的檢測要求表達失望，認為「這與世界其他地方格格不入」。