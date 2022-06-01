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CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

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CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

記者顏伶如／綜合報導
業界專家指出，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。美聯社
業界專家指出，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。美聯社

暑假即將來臨，有線電視新聞網(CNN)1日報導，打算今夏出門旅遊的民眾，最好要有諸事不順的心理準備，可能遇到的狀況包括班機被取消、機票大漲、租用車輛短缺、油價再創新高紀錄以及飯店費用變貴。業界專家指出，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。

雖然航空業者已經表示，2021年間出現的各種服務問題，今年將全力避免重蹈覆轍，但航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，5月27日至5月30日的國殤紀念日(Memorial Day)長周末期間，航空公司在全美各地共計取消2653個班次，約占所有班次3%，比過去三年相同期間班次取消的累計還多。

報導指出，業界專家說，今年夏天班機取消的狀況仍會持續，乘客難免為此感到憂心。

金融投資機構科文(Cowen)航空業分析師貝克(Helane Becker)31日發給客戶的分析報中指出，暑假期間是旅遊旺季，搭機民眾變多，班機取消頻頻發生將讓狀況變得棘手。他表示，去年夏天航班嚴重誤點的問題，今夏可能重演。

與新冠疫情爆發之前相比，如今航空公司人手變少，尤其是機師。疫情最嚴重期間，航空業者收到聯邦政府540億元紓困補助以避免大規模裁撤員工，不過許多航空公司仍以收購或提早退休等包裹方案，達到精減人力、節省成本的目的。如果要補回人力，機師及某些航空公司職缺的訓練及執照取得，則要耗時數年。

人力有限的情況下，一旦遇到天候不佳、航空管制出現狀況或員工請病假，航空公司便面臨人手調度無法應付的窘境。達美航空公司(Delta Air Lines)客戶體驗長艾莉森‧奧斯本德(Allison Ausband)指出，目前航班運作面臨許多變因同時發生的空前挑戰，包括天候、航空管制、包商人力等問題，某些工作團隊的員工確診案例增加使得病假比例大增，導致工作效果無法達到標準。

航空公司人手不足，但希望今夏出門旅遊的民眾卻大幅增加，形成明顯對比。旅遊網站「史考特的便宜機票」(Scott's Cheap Flight)創辦人凱耶斯(Scott Keyes)說，供應與需求出現反差，消費者想在今夏找到便宜機票的機率非常渺茫，甚至是零。

疫情 紓困 油價

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