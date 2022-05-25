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長榮航空行李「免費託運」經濟艙可託2件共46公斤

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長榮航空行李「免費託運」經濟艙可託2件共46公斤

記者黃淑惠／台北26日電
長榮航空25日宣布託運行李新政策，已經施行多年的行李計重制將正式走入歷史，6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量。（中央社）
長榮航空25日宣布託運行李新政策，已經施行多年的行李計重制將正式走入歷史，6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量。（中央社）

全球航空業迎客運解封商機，長榮航空昨（25）日宣布託運行李新政策，施行多年的行李「計重制」將正式走入歷史；未來，經濟艙行李免費額度將增加逾五成、達46公斤。

業內指出，長榮航空為疫後部署，堪稱搶客出奇招。

長榮航昨日宣布，今年6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量，是台灣首家推動全航線計件制的航空公司。華航則繼續提供計件制及計重制多元行李運送額度。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自開航以來，託運行李皆以美、加航線計件制，亞洲、歐洲、大洋洲航線計重制計算；因應國際各主要航空公司的行李政策趨勢，且身為星空聯盟成員，在各盟航相繼將託運行李更改為全面計件制時，長榮航空也將同步調整提供一致性的服務，除了方便所有旅客遵循，也讓全球機場作業人員在服務轉機旅客的行李託運時，作業更加順暢。

其中，皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙將調整為兩件，單件不超過32公斤；豪華經濟艙及經濟艙則為兩件，每件不超過23公斤。

行李全航線計件制上線後，旅客往返亞洲、歐洲、大洋洲的行李託運額度將大幅增進。

以目前經濟艙行李額度為30公斤為例，改計件制後，每人將可攜帶二件、每件23公斤的託運行李，等同免費行李額度提升到46公斤，增加幅度達1.5倍。也因應託運行李全航線計件制，特別規劃經濟實惠的票價產品，給予行李輕便旅客更多選擇。

華航表示，目前行李政策為往返美洲地區及美加屬地採計件制，其餘航線為計重制，各艙等皆設計不同票價產品，提供多元行李額度，旅客可根據行程需求，靈活選擇適用票價。

計重制與計件制其實各有優缺點，計件制兩件加總重量比較多，但要想辦法把旅遊戰利品塞進行李箱內、打包在一起，而計重制不限行李件數，像在日本買的家電，若採計重制就可以直接以原包裝託運，總重不超過規定就可以，不用另外拆箱裝進行李箱。

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