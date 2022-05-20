美國4月中短程出遊回到疫前水準 有助旅遊業復甦

最新報告顯示，美國消費者對商品的支出日益減少，但旅遊支出持續增加，這個趨勢可能有助減輕供應鏈問題和通膨壓力，及幫助旅遊業迎來久違的夏季觀光熱潮。(路透)

美國消費者對商品的支出減少，但花在體驗上的錢卻增加，這個趨勢可能減輕供應鏈問題和通膨壓力，有助旅遊業迎來久違的夏季觀光 熱潮。

根據萬事達卡經濟研究所發布的最新報告，美國休閒旅遊活動已重返2019年水準，這是新冠疫情 爆發、導致旅遊業停擺以來首見。報告表示，美國民眾搭機出國旅遊的意願持續升高，儘管今年來新冠疫情升溫和全球機票平均大漲18%。

報告說：「如果機票劃位保持當前的速度，今年搭機出國的全球旅客預料比去年勁增15億人次，其中歐洲的增幅最大，預料增加約5.5億人次。」

根據報告，美國4月的短程和中程航班分別比2019年同期增加25%和27%。長程航班在今年初比疫情爆發前的水準低了75%，但到4月底已回升，僅比2019年同期低7%。

其他交通運輸活動也同步回升，例如鐵路運輸接近疫前水準，客運已回升到過往。民眾年初在郵輪上的花費比疫前水準低75%，現在距離完全恢復只差10%。

報告表示，民眾對體驗的被壓抑需求似乎正推動旅遊熱。與2019年相比，民眾用在夜總會和酒吧的支出勁增72%，餐廳支出大增31%，用在博物館、音樂會及主題樂園 等娛樂活動的支出也增加35%。相較下，民眾在服裝和化妝品等零售商品支出下滑。

報告發現，北美民眾3月外出旅遊的首選目的地是墨西哥，歐洲、中東及非洲民眾搭機旅遊的熱門地點則是英國。至於拉丁美洲、加勒比海及亞太地區的旅客，首選地點是美國。