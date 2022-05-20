我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

美國4月中短程出遊回到疫前水準 有助旅遊業復甦

編譯洪啟原／綜合外電
最新報告顯示，美國消費者對商品的支出日益減少，但旅遊支出持續增加，這個趨勢可能有助減輕供應鏈問題和通膨壓力，及幫助旅遊業迎來久違的夏季觀光熱潮。(路透)
最新報告顯示，美國消費者對商品的支出日益減少，但旅遊支出持續增加，這個趨勢可能有助減輕供應鏈問題和通膨壓力，及幫助旅遊業迎來久違的夏季觀光熱潮。(路透)

美國消費者對商品的支出減少，但花在體驗上的錢卻增加，這個趨勢可能減輕供應鏈問題和通膨壓力，有助旅遊業迎來久違的夏季觀光熱潮。

根據萬事達卡經濟研究所發布的最新報告，美國休閒旅遊活動已重返2019年水準，這是新冠疫情爆發、導致旅遊業停擺以來首見。報告表示，美國民眾搭機出國旅遊的意願持續升高，儘管今年來新冠疫情升溫和全球機票平均大漲18%。

報告說：「如果機票劃位保持當前的速度，今年搭機出國的全球旅客預料比去年勁增15億人次，其中歐洲的增幅最大，預料增加約5.5億人次。」

根據報告，美國4月的短程和中程航班分別比2019年同期增加25%和27%。長程航班在今年初比疫情爆發前的水準低了75%，但到4月底已回升，僅比2019年同期低7%。

其他交通運輸活動也同步回升，例如鐵路運輸接近疫前水準，客運已回升到過往。民眾年初在郵輪上的花費比疫前水準低75%，現在距離完全恢復只差10%。

報告表示，民眾對體驗的被壓抑需求似乎正推動旅遊熱。與2019年相比，民眾用在夜總會和酒吧的支出勁增72%，餐廳支出大增31%，用在博物館、音樂會及主題樂園等娛樂活動的支出也增加35%。相較下，民眾在服裝和化妝品等零售商品支出下滑。

報告發現，北美民眾3月外出旅遊的首選目的地是墨西哥，歐洲、中東及非洲民眾搭機旅遊的熱門地點則是英國。至於拉丁美洲、加勒比海及亞太地區的旅客，首選地點是美國。

疫情 主題樂園 觀光

上一則

小琉球海龜上岸產卵捎來喜訊 這張照卻讓人揪心

延伸閱讀

人力短缺 全球船運瓶頸仍未解除

人力短缺 全球船運瓶頸仍未解除
美股憂恐陷失落的十年

美股憂恐陷失落的十年
紐約客談╱配方奶危機 問題出在哪？

紐約客談╱配方奶危機 問題出在哪？
洛城新語╱貿易戰 美國要向中國認輸？

洛城新語╱貿易戰 美國要向中國認輸？

熱門新聞

美國疾病控制和預防中心16日在最新的旅遊警示中的「高風險國家」中新增4國，其中包括台灣。(Getty Images)

美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

2022-05-17 02:06
屏東小琉球是海龜樂園，海保署去年透過空拍調查，記錄到805隻海龜。記者劉學聖／攝影

小琉球海龜上岸產卵捎來喜訊 這張照卻讓人揪心

2022-05-19 14:10
橫跨捷克東北部一處山谷的世界最長人行吊橋「天空之橋721」（Sky Bridge 721）於5月13日開放通行。歐新社

捷克啟用世界最長人行吊橋 全長721米離地95公尺

2022-05-13 13:29
圖為東京街頭情景。（歐新社）

日本鬆綁邊境管制 試辦接受美國等4國小型觀光團

2022-05-17 01:27
在韓國象徵最高權力、74年來用做最高領導人辦公室的青瓦台，如今開放民眾進入參觀。(美聯社)

韓國威權象徵青瓦台 新政府上任即刻開放

2022-05-10 09:55
最新報告顯示，美國消費者對商品的支出日益減少，但旅遊支出持續增加，這個趨勢可能有助減輕供應鏈問題和通膨壓力，及幫助旅遊業迎來久違的夏季觀光熱潮。(路透)

美國4月中短程出遊回到疫前水準 有助旅遊業復甦

2022-05-20 02:20

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工