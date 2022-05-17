美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

美國疾病控制和預防中心16日在最新的旅遊警示中的「高風險國家」中新增4國，其中包括台灣。(Getty Images)

美國疾病控制和預防中心（CDC ）16日在最新的旅遊警示中的「高風險國家」中新增4國，其中包括台灣。

CNN報導，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、賴索托（Lesotho）、南非和台灣在美國CDC16日公布的最新旅遊警示中被升至「第3級」險國家。

值得注意的是，美國CDC近期對其旅遊警示評級系統進行徹底改革，目前第3級國家是風險最高的級別，第2級被視為「中等風險國家」，而1級是「低風險國家」。至於過往等級最高的第4級「最高風險國家」現在只保留給特殊情況，例如極高的確診病例數、出現新的關注變種或醫療保健基礎設施崩潰等。更新評級系統到目前為止，還沒有任何國家被設定為第4級。

第3級「高風險國家」適用於過去28天內每10萬人中出現超過100例新冠確診的國家，而隨著夏季旅遊季節越來越近，歐洲大部分地區仍處於這一等級。截至5月16日，包括法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利 、荷蘭、葡萄牙、西班牙和英國等地都被列為第3級，其餘包括巴西、加拿大、哥斯達黎加、馬來西亞、南韓和泰國也都是第3級。

截至5月16日，大約110個地點被列為第3級，與5月9日相比略有增加。CDC建議在前往第3級目的地國家之前確保接種最新新冠疫苗 。