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日本鬆綁邊境管制 試辦接受美國等4國小型觀光團

中央社／台北17日電
圖為東京街頭情景。（歐新社）
圖為東京街頭情景。（歐新社）

日本國土交通大臣（相當於交通部長）齊藤鐵夫今天表示，本月之內將試辦接受小型外國觀光團，首先是接納來自美國、澳洲、泰國、新加坡4國的觀光團。

日本朝日新聞報導，齊藤今天在內閣會議後的例行記者會上宣布上述試辦措施。首先接納的對象是非COVID-19(2019冠狀病毒疾病)變種病毒株流行的指定國，且是以前訪日觀光客較多的國家。

參加者須符合打完3劑疫苗的條件，觀光團須有旅行社導遊陪同，觀光地點僅限都道府縣同意的地區。

日本政府將檢視防疫措施的實效性、觀光團出現確診者時的因應對策等之後，研擬針對旅行社、住宿設施的指導方針。如果能防止疫情擴大又能讓外籍觀光客順利觀光，將慢慢地擴大接納外籍觀光客。

齊藤表示，會充分顧及在防止疫情擴大及社會經濟活動之間找出平衡點。

日本政府從3月開始鬆綁邊境管制措施，針對商務目的和留學生等放寬入境人數限制，旅遊界及航空公司等要求日本政府重啟接納觀光客的聲浪漸升。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一昨天在例行記者會上表示，在觀察4月底5月初連假（俗稱黃金周）後的疫情後，研議最快6月能跟七大工業國集團（G7）一樣，讓相關人士順利入境。

日本政府目前採取的措施是每天入境人數為1萬人，視近期疫情與機場檢疫狀況，研議6月起入境人數上限提高為每天2萬人。

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