土耳其觀光省淪俄烏戰爭炮灰 業者叫苦如臨黑日

土耳其安塔利亞省臨地中海，俄羅斯、烏克蘭遊客向為觀光產業命脈。俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，重創旅遊業，過去擠滿遊客的海灘未見人潮。中央社

土耳其度假勝地安塔利亞省臨地中海，俄羅斯 、烏克蘭 遊客向來是觀光 主力。當地飯店原盼全球疫情緩解再迎人潮，不料烏俄戰爭爆發，遊客大減，面臨一波波退訂潮，業者淪戰事炮灰，感嘆「黑日來臨」。

安塔利亞省（Antalya）全年溫暖，自莫斯科直飛2、3小時可抵達，一過海關驅車直奔海灘，炎炎夏日也可赴山頂賞雪，長期以來受到俄羅斯、烏克蘭觀光客青睞，去年約有400萬名俄羅斯、100萬名烏克蘭觀光客到訪，人數較2020年增164%。

俄羅斯揮軍烏克蘭後，安塔利亞過去擠滿人潮的海灘如今顯得冷清許多，遊客中不乏土耳其人，以往熙攘的餐廳大街也顯寂寥。

當地飯店Kemer Dream Hotel經理厄恩戴許（Zafer Özönder）在飯店業工作30餘年，他對中央社表示，烏俄戰事爆發，西方對俄國施以金融制裁使盧布匯價崩跌，俄國人收入頓減不願出國，烏克蘭人根本無心觀光，安塔利亞幾乎所有與旅遊業相關的產業都受波及，甚至停擺。

「我們無法提供半數人工作」。厄恩戴許指出，旅遊旺季期間，飯店員工數約230至250人，今年夏天可能雇用不到100人。

他面露苦笑說道：「我們準備15日迎接旅遊季，原先預期住房率可達8、9成，（戰爭發生後）可能只開出半數房間銷售，現在房價還因為戰爭減半。這季的營收如果能與去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間打平，就謝天謝地。」

隨著全球逐漸走出疫情陰霾，旗下百人的飯店行銷主管杜曼（Aygun Duman）盼安塔利亞能再迎觀光盛況，認為今年是很值得期待的一年。「2月24日（烏俄）開戰後，安塔利亞黑日就來了（the black day has started）」。

杜曼說，盧布大貶使俄羅斯直飛安塔利亞的航班變貴，原先推出的「機加酒」規畫都得重新估價或取消，原先有1550名俄羅斯人訂房，現在只剩960人，另有430名烏克蘭旅客取消訂房。他預測今年到訪的俄、烏國旅客數可能減半，「我希望自己是錯的」。

戰事爆發，烏克蘭人紛紛走避波蘭、摩爾多瓦及土耳其等鄰國，安塔利亞也是避戰地點之一。杜曼觀察，當地烏克蘭車變多，「幾乎每5分鐘就看到一輛」，且多是名車，可見來這裡避難的烏克蘭人經濟條件不錯。

雖然兩國交戰，杜曼說，戰爭是政客的遊戲，當地烏克蘭、俄羅斯人相安無事。厄恩戴許目前也未聽雙邊有任何衝突，不過烏克蘭人難忍家鄉烽火，可能為未來衝突埋下種子。

他舉例，只要英國及德國足球隊對戰，當天一定有鬥毆事件，兩派人馬互恨。幾年之後，烏克蘭、俄羅斯人在任何社交場合都可能爆發口角，甚至肢體衝突。畢竟在國外打架，也不用負什麼責任，而且安塔利亞酒吧一堆，黃湯下肚，更容易開打。

遊客波瑞斯（Boris）來自莫斯科，面對記者的錄音筆顯得猶豫。他為了忘卻戰爭獨自來到安塔利亞散心，下飛機以來未曾感受到當地烏克蘭人的敵意，「他們（烏克蘭人）把俄羅斯人與俄國政權分開」。但是幾條街巷外受訪的烏克蘭男孩李亞（Llia）話說得直接，「我們不跟俄羅斯人講話」。