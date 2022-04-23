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疫情以來首次嘉年華登場 巴西象徵重返正常

中央社／里約22日電
巴西里約燦爛的嘉年華會，今天在著名的森巴學校舞者遊行下登場，也是COVID-19疫情肆虐巴西以來的首次嘉年華，象徵當地重新邁向正常生活。路透
巴西里約燦爛的嘉年華會，今天在著名的森巴學校舞者遊行下登場，也是COVID-19疫情肆虐巴西以來的首次嘉年華，象徵當地重新邁向正常生活。路透

巴西里約燦爛的嘉年華會，今天在著名的森巴學校舞者遊行下登場，也是COVID-19疫情肆虐巴西以來的首次嘉年華，象徵當地重新邁向正常生活。

法新社報導，這是2年來穿著五彩繽紛的舞者與鼓手再次重返里約著名的森巴大道（Sambadrome）；專屬嘉年華遊行的森巴大道，先前在疫情最嚴重時變成一處「得來速」的疫苗接種中心。

這場2020年2月以來的首場嘉年華會，22與23日兩晚將在當地徹夜遊行，標誌著一度受疫情重創的巴西已邁入重回正常的轉折；COVID-19在巴西奪走66萬條人命，染疫病故人數在全球僅次於破百萬的美國。

48歲的教師維艾拉（Ana Vieira）身著巨大閃耀的白色服裝等待登場遊行，她參與嘉年華遊行已20年。

維艾拉告訴法新社：「真是太高興了，我覺得遊行一開始很多人就哭了，包括我在內。嘉年華就是生活，經過2年的居家與停辦，你們從人們臉上所見的表情就知道我們是多歡欣鼓舞。」

因擔心Omicron疫情，今年的嘉年華會較傳統舉辦時間的天主教徒齋戒前夕（通常為每年2到3月）順延2個月才登場。

里約當局去年停辦嘉年華，此前外界一度擔心今年也不樂觀。但隨人口2.13億的巴西已有75%的人完整接種疫苗，每周平均染疫病故人數也從一年前高峰時的3000人降至目前的100人左右，讓當局決定舉辦。

所有遊行者與7萬5000名參與嘉年會的人，都須出示疫苗接種證明。

遊行 巴西 疫情

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