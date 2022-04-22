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新加坡解除社交聚會人數限制 旅客搭機前不須檢測

中央社新加坡22日專電
新加坡疫情穩定，政府今天宣布擴大鬆綁防疫措施，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定也將取消。圖為樟宜機場。（歐新社）
新加坡疫情穩定，政府今天宣布擴大鬆綁防疫措施，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定也將取消。圖為樟宜機場。（歐新社）

新加坡疫情穩定，政府今天宣布擴大鬆綁防疫措施，26日起解除社交聚會人數限制、取消社交距離，但仍維持室內戴口罩的規定。另外，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定也將取消。

隨著新加坡Omicron疫情趨穩、疫苗覆蓋率逾9成，星政府3月底進一步鬆綁防疫措施，包括社交聚會人數從最多5人放寬至10人、戶外不再強制戴口罩，且從4月起，擴大開放邊境，允許所有完整接種疫苗者入境後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測，但經由海、空入境者，仍須出示出發前2天內的檢測陰性證明。

星國衛生部今天發布新聞稿表示，自放寬防疫措施以來，每天新增COVID-19確診案例持續下降且保持穩定。在疫情趨緩之際，星政府將調整「疾病爆發應對系統」等級，從先前的橘色警示降為黃色。

衛生部指出，自26日起將進一步鬆綁防疫措施，包括解除社交聚會人數及家庭訪客人數限制；允許所有員工返回辦公場所上班；取消社交距離措施；超過1000人的大型活動人數最多只能是場地容量75%的規定也將解除。

另外，民眾外出時，仍須遵守室內場所必須戴口罩的規定，包括搭乘大眾運輸工具時。戶外可選擇不戴口罩，但星政府鼓勵民眾保持謹慎態度，例如在人潮擁擠的戶外空間，戴口罩仍是比較好的做法。

其他26日上路的新措施還包括鬆綁「接種者有別」措施，大多數場所將不再適用這項措施。只有超過500人的活動及夜店、舞廳等允許顧客跳舞的夜間娛樂場所，還有餐廳、小販中心等餐飲場所，仍只允許完整接種者進入。

隨著星國疫情趨緩，衛生部也不再對密切接觸者發出通知，26日起，大多數場所不再要求民眾使用合力追蹤（TraceTogether）手機應用程式及防疫器。不過，對於超過500人的活動、適用「接種者有別」的夜間娛樂場所，民眾仍需使用「合力追蹤」，以利確認接種狀態。

「合力追蹤」App及防疫器具有接觸者追蹤功能，衛生部鼓勵民眾持續保留這項App或防疫器，以便將來若疫情出現變化，能快速進行接觸者追蹤。

在擴大鬆綁邊境措施方面，衛生部表示，自26日起，經海、空入境新加坡的旅客，若已完整接種或是12歲以下的未接種兒童，出發前往新加坡之前不再需要做檢測。

據衛生部統計，新加坡今天新增3025人確診，再添2起死亡病例；境內累計117萬7415起確診病例，其中1324人病故。

防疫 新加坡 疫情

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